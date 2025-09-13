¿El hijo de Jusuf Hamka apareció en la oficina del Fiscal General, relacionado con la supuesta corrupción de la carretera de peaje de CMNP?

Yakarta, Viva – El empresario de Potri propietario de la carretera de peaje de Pt Citra Marga Nusaphala Persada TBK (CMNP) Jusuf hamkaFitria Yusuf llegó a los actos criminales especiales de la oficina del fiscal general (ATRÁS) El viernes 12 de septiembre de 2025.

La presencia de Fitria causó especulación teniendo en cuenta que la oficina del fiscal general estaba realizando una investigación adivinar corrupción Extensión de concesión de peaje CMNP.

Aunque era desconocido venir a qué hora, pero la cifra de Fitria parecía salir del edificio alrededor de 14.16 WIB. Fitria fue vista con una chaqueta con tonos de ropa blanca.

Al salir de la ubicación, Fitria guardó silencio sin dar ninguna información relacionada con su llegada. El vehículo que lo llevó inmediatamente dejó la oficina del Fiscal General.

Mientras tanto, el jefe del Centro de Información Legal de la Oficina del Fiscal General, Anang Supriatna, dijo anteriormente que el AGO abrió oficialmente una investigación de este caso.

Es decir, no ha habido determinación de sospechosos o pasos de investigación.

«Todavía investigando si no me equivoco, todavía me profundizan. Todavía cerrado, si la investigación aún está cerrada», dijo Anang después de la conferencia de prensa de la Fuerza de Tarea de PKH, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Anang agregó, hasta ahora ha habido varias partes llamadas para ser cuestionadas. Sin embargo, era reacio a especificar quién estaban involucrados.

«Todavía aclara si no me equivoco. Si la aclaración, debe haber alguien a quien se solicite.

Como información, la oficina del Fiscal General está investigando la supuesta corrupción de la extensión de la concesión de carretera de peaje Cawang-Pluit por PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) TBK. Esta investigación está relacionada con la gestión de la carretera de peaje Cawang -Tanjung Priok -timur -Tanjung -los tres puentes Tres/Pluit cuyas concesiones terminaron el 31 de marzo de 2025, pero se les ha dado una extensión en junio de 2020 sin una subasta. La orden de investigación se emitió el 11 de julio de 2025.