El hijo de John Candy critica a los periodistas que llamaron gordo al actor en entrevistas

El hijo de John Candy, Chris, dijo durante un evento reciente de promoción del nuevo documental “John Candy: Me gusto» (a través de Gente) que fue “desgarrador” ver resurgir entrevistas de prensa en la película donde los periodistas se burlaban abiertamente del peso de Candy en su cara.

«Me sorprendió un poco ver cómo lo tratan los entrevistadores», dijo Chris. «Eso fue algo desgarrador. Y también pude ver cómo se frustraba más y encontraba formas de lidiar con eso… Aprendí a través del proceso de esto. [documentary] que estaba tan nervioso por comer frente a la gente debido a los paparazzi. Desarrolló un mal hábito alimentario que le hacía decir: ‘Está bien, no voy a comer en todo el día’. Voy a comer por la noche’”.

Chris continuó: “Cuando escucho historias como esa me sentí muy mal por él porque me decía: ‘¿Qué tan acorralado estás?’ Y realmente quieres en esos momentos, como su hijo o como su amigo, poder agarrarlo por los hombros y decirle: ‘¿Por qué carajo tienes que hacer esto?’ ¿A quién le importa? Cómete un sándwich y enojate por ello’”.

“John Candy: I ​​Like Me” proviene del director Colin Hanks y del productor Ryan Reynolds. La película, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto antes de hacer su debut en streaming el 10 de octubre el Video Amazon Primecontiene muchos ejemplos de entrevistadores que básicamente llamaron a Candy «gorda» en la cara durante las ruedas de prensa.

«Miras una entrevista tras otra y ves que se dicen cosas horribles y se hacen preguntas de maneras increíblemente insensibles», Hanks. dijo Variedad antes del estreno TIFF de la película. «Es difícil ver lo incómodo que se sentía John en casi todos los clips. Y tenía buenas razones, porque algunas de las cosas que decía la gente eran repugnantes y no serían toleradas hoy en día».

Reynolds reveló durante una sesión de preguntas y respuestas en TIFF que llamó personalmente a uno de los periodistas que se burló DulceEl peso después de ver imágenes de archivo del insultante incidente mientras trabajaba en el documental como productor.

«Hubo muchas cosas que dejamos fuera del documental, los periodistas simplemente decían cosas. A uno de ellos lo llamé», dijo Reynolds sobre el periodista que fue captado por la cámara haciendo comentarios incendiarios sobre el peso de Candy. «No lo puse en la película, pero llamé a este periodista sólo para verlo».

«No estaba tratando de avergonzarlo o darle una lección», continuó Reynolds. “[I told him] Lo saqué de la película, pero lo pondría en la película si quisieras hablar de ello, porque tal vez tengas algo que decir al respecto, sobre tu viaje cuando se trata de algo así. Tuvimos una conversación muy reflexiva al respecto”.

“John Candy: I ​​Like Me” incluye entrevistas con docenas de ex compañeros de reparto del difunto comediante, incluidos Eugene Levy, Martin Short, Murray, Dan Aykroyd y Catherine O’Hara. La película ahora se transmite en Prime Video.