El hijo de Immanuel Ebenezer tiene la oportunidad de ser examinado por el KPK sobre la extorsión de los certificados K3

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Oportunidades para llamar al hijo de un ex viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer Gerungan como testigo del supuesto caso extorsión Relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

«Si los investigadores lo necesitan de hecho, incluso solicitar información de partes relacionadas, por supuesto, el KPK también está abierto a llamar a cualquier persona para que le solicite información», dijo el miércoles el portavoz de KPK Budi Praseteto en el KPK Red and White Building, Yakarta, el miércoles.



El ex viceministro de Immanuel Ebenezer se convirtió en sospechoso de la extorsión de certificación K3

Además, Budi también respondió a la declaración de Ebenezer relacionada con cuatro teléfonos celulares encontrados en el techo durante la búsqueda de su residencia oficial perteneciente a su criada, no a sí mismo.

«La esencia de la evidencia electrónica que se asegura es, por supuesto, el contenido.

Anteriormente, Ebenezer, después de someterse a un primer examen como sospechoso, el martes (2/9), admitió que su hijo trasladó tres unidades de vehículos de cuatro ruedas de su residencia oficial después de la operación de arresto (OTT) debido al temor. También negó la propiedad de cuatro teléfonos celulares en el techo de casas oficiales.

El 22 de agosto de 2025, el KPK estableció a Immanuel Ebenezer como viceministro de mano de obra junto con otras diez personas como sospechosos en el presunto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados K3 en el medio ambiente Kemenaker.

En la misma fecha, Immanuel Ebenezer esperaba obtener amnistía del presidente Prabowo Subianto, pero el presidente lo retiró de su cargo como viceministro por el presidente.



Varias motos fueron confiscadas por el KPK con respecto a Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer

Según la información recopilada, la siguiente identidad de los 11 sospechosos en el momento del caso:

1. Coordinador de la Sociedad y Personal K3 Persons de 2022-2025 Irvian Bobby (IBM)

2. Coordinador de pruebas y evaluación de competencias de seguridad laboral del Ministerio de Manpower en 2022 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Sub-coordinador de Dirección de Seguridad Ocupacional de K3 Bina K3 Kemenaker en 2020-2025 Subhan (SB)

4. El personal de la Asociación y el Personal de Salud Ocupacional del Ministerio de Manpower en 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)

5. Director General de Desarrollo de Supervisión del Empleo (Binwasnaker) y K3 Kemenaker en marzo-agosto 2025 Fahrurozi (FAH)

6. Director de Desarrollo Institucional del Ministerio de Handal en 2021-Febrero de 2025 Hery Sutanto (HS)

7. Subkoordinador en el Ministerio de Manpower de Sekarsari Kartika Putri (SKP)

8. Coordinador en el Ministerio de Manpower Supriadi (SUP)

9. Pt Kem Indonesia Temurila (TEM)

10. Pt Kem Indonesia Miki Mahfud (MM)

11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). (Hormiga)