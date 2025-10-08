El hijo de Farida Nurhan presuntamente sufrió violencia por parte de hombres, fue golpeado y quemado con colillas de cigarrillos.

Jacarta – Una noticia impactante proviene de la familia de un famoso vlogger gastronómico. Farida Nurhan. Se sospecha que la princesa, Permesta Dhyaz Ris Putri Wibowo, o familiarmente llamada Dhyaz, sufrió violencia física por parte de un hombre.

Esta acusación surgió después de que Farida compartiera una emotiva publicación en su cuenta personal de redes sociales que abordaba el pasado lleno de luchas y heridas de su hijo. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

En su escrito, la mujer conocida como «Omay» cuenta su largo viaje criando sola a Dhyaz desde que era un bebé.

«Te cargué en mi estómago durante 9 meses y 21 días. La leche fluyó suavemente hasta que llegó el momento en que te dejé a la edad de 11 meses y entonces pudiste aprender a caminar», escribió Farida Nurhan en su carga, citada el miércoles 8 de octubre de 2025.

Farida luego continuó diciendo que todas sus luchas ahora habían dado dulces frutos. Está orgulloso de ver a Dhyaz convertirse en una figura independiente capaz de generar sus propios ingresos.

«Dios ha abierto el camino, tu arduo trabajo a lo largo de los años ha sido escuchado por la naturaleza, disfruta tu vida a tu manera, hazte feliz siempre», continuó.

Sin embargo, detrás de este mensaje de orgullo, hubo una frase que impactó a muchos internautas. Farida reveló implícitamente que el niño había sufrido violencia física.

«Ya no habrá más hombres que se atrevan a golpearte y lastimarte», escribió en tono firme.

Incluso añadió una frase que reforzaba la acusación de que Dhyaz había recibido un trato cruel.

«Para que podamos vivir felices, para que no nos golpeen ni nos piquen las colillas calientes», concluyó Farida con un emoji llorando y enojado.

La emotiva publicación inmediatamente provocó reacciones generalizadas. El propio Dhyaz dejó un comentario en forma de emoji conmovido en la columna de comentarios de la publicación de su madre, como para confirmar los sentimientos de Farida.

Los internautas también sospechaban ampliamente que el autor de la violencia en cuestión era el exmarido de Dhyaz.

«Entonces, ¿a quién se refiere eso, quién picó la colilla de Omay? ¿A su padre?» preguntaron los internautas.

«¿Entonces esto significa que el exmarido de Dyaz fue quien cometió la violencia? ¿O quién?» dijo otro con curiosidad.

Hasta ahora, ni Farida Nurhan ni Dhyaz han proporcionado más información sobre quién es el hombre al que se hace referencia en la carga.