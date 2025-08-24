El hijo de Deion Sanders, Shilo, bajo fuego por acciones en el juego de Bills

Shilo Sanders está luchando por un lugar en la lista de Tampa Bay Buccaneers, pero puede haber elegido la lucha equivocada contra el Bills de búfalo en sábado.

El hijo del entrenador de Colorado, Deion Sanders, entró en la NFL como un novato no reclutado y ha estado al margen de la lista en Tampa. Tuvo la oportunidad de causar una fuerte impresión final contra los Bills en el final de pretemporada del sábado, pero perdió la calma después de comprometerse con el ala cerrada de los Bills, Zach Davidson, y terminó siendo expulsado.

Shilo Sanders arrojó por lanzar golpes

Después de que los Bills anotaron un touchdown del primer trimestre para tomar una ventaja de 7-0, estaban conduciendo hacia un puntaje nuevamente en el segundo cuarto cuando Davidson bloqueó a Sanders y se mantuvo comprometido con él mucho más allá de la línea de scrimmage. Sanders se frustró y arrojó un golpe en la obra, fue marcado por una aspereza innecesaria y ganando una expulsión.

Davidson agregó algo de insulto a la lesión, haciendo el gesto «demasiado pequeño» hacia Sanders después de haber lanzado el golpe.

Sanders enfrentó un escrutinio agudo para la jugada, y muchos cuestionaban por qué perdería la calma en un juego tan fundamental por sus esperanzas de hacer la lista final.

«El último juego de pretemporada del año, luchando por un lugar en la lista, Shilo Sanders ha sido expulsado por lanzar un golpe», señaló Barstool Sports en un Publicar en x.

Otros cerca de los Buccaneers vieron la jugada como un clavo final en el ataúd para las esperanzas de Sanders de hacer la lista final.

«Desafortunadamente no veo la forma en que Shilo haga este equipo. Incluso antes de la expulsión», señaló Christopher Mathis de Wdae en Tampa en un Publicar en x.

Sanders ya había sido penalizado por la interferencia de pase anteriormente en el juego, marcando una noche difícil para el novato no reclutado.

El hermano de Shilo Sanders, Shedeur Sanders, también enfrenta una lucha por un lugar en la lista. El ex mariscal de campo de Colorado ha sido cuarto en la tabla de profundidad con los Cleveland Browns, pero tuvo algunas actuaciones impresionantes en la pretemporada. Los Browns no han insinuado lo que podrían hacer, pero algunos analistas han sugerido que el equipo intercambiará a uno de sus veteranos, Kenny Pickett o Joe Flacco, y aclarará algo de espacio para que Sanders se desarrolle.

Zach Davidson luchando por el lugar en la lista

Davidson tiene su propia batalla para hacer una lista, con solo un lugar en juego en la tabla de profundidad del ala cerrada en Buffalo. El ex selección de primera ronda, Dalton Kincaid, está en la parte superior de la lista con el veterano Dawson Knox detrás de él, dejando a Davidson competir con un grupo de otros, incluida la selección de quinta ronda, Jackson Hawes.

Reportero Alaina Getzenberg de ESPN predijo que Hawes terminaría venciendo a Davidson para el lugar final. Pero señaló que Kincaid y Knox obtendrán la mayoría de los objetivos.

«Otro grupo seguro para la ofensiva de los Bills con Kincaid y Knox de regreso por otro año, y los Novatos de Hawes se unen en un papel en gran medida de bloqueo», escribió Getzenberg. «Este es un gran año para Kincaid en su tercera temporada».