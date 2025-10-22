El hijo de CM Siddaramaiah, Yathindra, dice que su padre está llegando al final de su vida política







El hijo del Ministro Principal de Karnataka (CM), Siddaramaiah, Yathindra, dijo el miércoles que su padre estaba en el final de su vida política y describió al Ministro Satish Jarkiholi como un líder con un pensamiento ideológico igualmente progresista, informó la agencia de noticias PTI. La declaración ha provocado especulación en medio de discusiones en curso sobre un posible cambio de liderazgo.

Sin embargo, en declaraciones posteriores a los periodistas, el miembro del Congreso del Consejo Legislativo (MLC) descartó cualquier conversación sobre un cambio de liderazgo.

CM adjunto DK Shivakumar, quien es visto como el principal contendiente para suceder a Siddaramaiah en caso de un cambio de guardia, se abstuvo de comentar sobre la declaración de Yathindra. Reiteró su compromiso con una declaración anterior de que él y Siddaramaiah trabajarán juntos, siguiendo la dirección del partido, informó el PTI.

Las especulaciones sobre un cambio en el puesto del CM se han intensificado a medida que el Gobierno del Congreso se acerca a la mitad de su mandato de cinco años el próximo mes, lo que algunos han denominado la “revolución de noviembre”.

«Él (Siddaramaiah) está al final de su vida política. En ese momento, se necesita un líder que oriente y lidere a aquellos que tienen un pensamiento progresista, ideológicamente», dijo Yathindra.

Al dirigirse a una reunión en Chikkodi, expresó su esperanza de que Jarkiholi asumiera esa responsabilidad y sirviera de modelo para los políticos y jóvenes líderes que creen en la Congreso la ideología del partido, informó el PTI.

«Es difícil tener líderes comprometidos con los principios, pero Jarkiholi está haciendo su trabajo con compromiso. Debe seguir haciéndolo», añadió.

La declaración de Yathindra llevó a los medios de comunicación a especular que él y el grupo de Siddaramaiah podrían estar proyectando a Jarkiholi, un líder de alto rango de la comunidad de las Tribus Programadas (ST), como un posible contendiente para el puesto de CM en caso de un cambio de liderazgo.

Más tarde, hablando con los periodistas, Yathindra aclaró que la cuestión del cambio de liderazgo no se había discutido. Secretario General del Comité del Congreso de toda la India (AICC), a cargo de karnatakaRandeep Singh Surjewala, dijo: “El resto son especulaciones”. Se negó a comentar sobre preguntas relacionadas con una reorganización del gabinete.

Respondiendo a una pregunta sobre los comentarios de Yathindra, Shivakumar, que estaba visitando Raghavendra Swamy Math en Mantralaya de Andhra Pradesh y habló con los periodistas en Raichur, dijo: «Ustedes (los medios de comunicación) le preguntan (a Yathindra) qué ha dicho. ¿Qué puedo decir si me preguntan?».

Sobre las especulaciones sobre el CENTÍMETRO En una publicación que incluía su nombre, dijo: «No quiero que nadie hable de mí. Lo que Siddaramaiah y yo hemos dicho: cumpliremos con la dirección del partido y trabajaremos juntos. Estoy comprometido con ello».

En medio de conversaciones sobre un cambio de CM, Siddaramaiah ha reiterado constantemente que completará un mandato completo de cinco años.

Después del Asamblea Tras los resultados de las elecciones de mayo de 2023, hubo una dura competencia entre Siddaramaiah y Shivakumar por el puesto de primer ministro. El Congreso finalmente logró retener a Shivakumar como CM adjunto. Los informes de la época sugerían una “fórmula rotatoria de primer ministro”, según la cual Shivakumar asumiría el cargo de CM después de dos años y medio, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente por el partido.

(Con entradas PTI)





