El hijo de Ari Lasso fue robado, hasta que asaltara un cuchillo

Yakarta, Viva – Detrás de su sonrisa mientras está sentado en la silla de jurado de Academy, Ari lasso Aparentemente almacenó una gran ansiedad. Este legendario músico acaba de recibir noticias desagradables de Londres, Inglaterra.

El hijo de Ari Lasso, Abraham Bernard Lasso, se convirtió en víctima de robo. El incidente no fue solo un cargador ordinario, sino un incidente acompañado de una amenaza de armas afiladas. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

En el video subido por la cuenta de Tiktok Indosiar, Ari compartió ese momento difícil para el público.

«He superado el problema de mi hijo nuevamente robado En Londres «, dijo el cantante de» Hampa «al margen de su aparición como juez, citado el miércoles 13 de agosto de 2025.

Ari afirmó que el incidente fue bastante terrible.

«Robado, recogido con un cuchillo, violencia», continuó.

Afortunadamente, la condición de Abe, el apodo de Abraham, ahora está bien porque usar una chaqueta gruesa en el momento del incidente. Aun así, perder un teléfono celular es un gran problema. Para ABE, el dispositivo no es solo una herramienta de comunicación, sino también un importante centro de datos para asignaciones de conferencias y transacciones financieras digitales en el Reino Unido.

«Solo el problema es todas las tareas, enlace y luego revuelta, qué, allí si lo paga bien … ese es el único, más eso», dijo Ari.

A pesar de que su corazón estaba molesto, Ari todavía se desempeñó de manera óptima en el escenario. Su experiencia personal hizo un mensaje para los participantes.

«Gundah Gulana, queremos que nos rompan el corazón, debemos olvidar eso. Debido a que a la gente no les importa a qué problemas enfrentamos, a qué quieres enfermarte, no le importa», dijo.

La actitud profesional de Ari Lasso impresionó al público. Probó que un verdadero artista pudo separar los asuntos personales de las obligaciones en el escenario.