El hielo será ‘todo el show de medio tiempo de Bad Bunny Super Bowl

El Secretario de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se está duplicando la amenaza de hielo en el 2026 Super Bowl.

Durante una aparición reciente en Podcast de Benny JohnsonElla dijo que el hielo estará «en todo ese lugar» y tiene todas las intenciones de «hacer cumplir la ley» en el campeonato de la NFL, que presentará Maldito conejito Como el artista de medio tiempo.

“Tengo la responsabilidad de asegurarme de que todos [who] Va al Super Bowl tiene la oportunidad de disfrutarlo y irse. Y de eso se trata Estados Unidos ”, dijo.

Noem continuó diciendo que las únicas personas que deberían venir al Super Bowl son «estadounidenses respetuosos de la ley que aman a este país».

Johnson, quien sugirió que la NFL estaba tratando de «enviar un mensaje» a Donald Trump reservando Bad Bunny para el programa de medio tiempo, le preguntó a Noem si tenía una respuesta a la organización deportiva.

«Apestan y ganaremos y Dios nos bendecirá», dijo Noem. «Estaremos y estaremos orgullosos de nosotros mismos al final del día, y no podrán dormir por la noche porque no saben lo que creen y son tan débiles. Lo arreglaremos».

El ex gerente de campaña de Trump, Corey Lewandowski, fue el primero en anunciar El hielo asistiría al Super Bowl. También en el podcast de Johnson, dijo: «No hay ningún lugar donde pueda proporcionar un refugio seguro a las personas que están en este país ilegalmente. No en el Super Bowl y en ningún otro lugar. Lo encontraremos y lo aprehenderemos y lo pondremos en un centro de detención y lo deporte. Sabe que esa es una situación muy real bajo esta administración, lo cual es contrario a cómo solía estar».

En una entrevista con ID en septiembre, Bad Bunny dijo que su residencia de Puerto Rico no se detendrá en los Estados Unidos porque «el maldito hielo podría estar afuera [my concert]. Y es algo de lo que estábamos hablando y muy preocupados «.

«Hubo muchas razones por las que no aparecí en los Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio, he actuado allí muchas veces», agregó. «Todo [the shows] han tenido éxito. Todos ellos han sido magníficos. He disfrutado conectarme con latinos que han estado viviendo en los Estados Unidos, pero específicamente, para una residencia aquí en Puerto Rico, cuando somos un territorio no incorporado de los Estados Unidos … La gente de los Estados Unidos podría venir aquí para ver el espectáculo «.