El híbrido se considera más eficaz para mantener los ingresos fiscales estatales

Bandung, VIVA – Política incentivos Los vehículos ecológicos vuelven a estar en el punto de mira. A partir de los resultados de la investigación realizada por el Instituto de Investigación Económica y Comunitaria de la Universidad de Indonesia FEB UI, se revelaron datos interesantes.

Es decir, vehículos híbrido Los vehículos eléctricos (HEV) en realidad se consideran más rentables en términos de ingresos. impuesto países en comparación con los vehículos eléctricos de batería (BEV) o móvil electricidad pura.

El investigador de LPEM UI, Riyanto, explicó que la relación entre los impuestos recibidos por el gobierno y los incentivos sacrificados en el segmento híbrido es superior a uno.

Esto significa que cualquier incentivo otorgado a los vehículos HEV aún genera mayores ingresos fiscales para el estado. Esta condición es diferente de los BEV, donde los sacrificios fiscales del gobierno son mucho mayores que los impuestos recibidos.

«Para los vehículos HEV, el gobierno proporciona incentivos, pero los ingresos fiscales siguen siendo superiores al valor de los incentivos liberados. Mientras tanto, para los BEV, los sacrificios del gobierno son relativamente mayores», dijo recientemente Riyanto en Bandung, Java Occidental.

Según las simulaciones de LPEM UI, en 2025 el gobierno debería poder obtener más de 11,6 billones de IDR de los impuestos a los vehículos híbridos sin el programa de incentivos LCEV. Sin embargo, con la política actual, los ingresos fiscales híbridos todavía rondan los 7,6 billones de rupias. Sin embargo, esta cifra todavía se considera más saludable que el plan de incentivos BEV.

A modo de comparación, los BEV obtienen un cero por ciento de impuesto sobre las ventas de artículos de lujo (PPnBM), sólo un 2 por ciento de IVA para los CKD y un 12 por ciento de IVA para los CBU. Como resultado, en 2024 el gobierno sólo ganará alrededor de 850 mil millones de IDR por las ventas de BEV, aunque sin incentivos el potencial podría alcanzar los 7 billones de IDR. Esto significa que el país pierde ingresos potenciales de hasta 6,3 billones de rupias.

«Para los vehículos HEV, aunque el gobierno también sacrifica impuestos potenciales de alrededor de 4 billones de IDR, los ingresos reales obtenidos todavía alcanzan alrededor de 7 billones de IDR. En otras palabras, los híbridos siguen haciendo una contribución neta más positiva al tesoro estatal», dijo.

En el futuro, LPEM UI proyecta que si los incentivos híbridos se vinculan con una mayor localización y TKDN, las contribuciones fiscales a los vehículos HEV podrían aumentar. En 2030, se estima que el impuesto potencial del segmento híbrido alcanzará los 37 billones de rupias, más que el escenario sin ajustes de políticas.