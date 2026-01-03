El héroe inesperado de los Steelers es nombrado MVP del equipo

Durante la temporada baja de 2025, el Acereros de Pittsburgh corredor firmado Kenneth Gainwell a un contrato de un año, inicialmente esperando que sirviera como respaldo para Jaylen Warren. En cambio, Gainwell aprovechó al máximo su oportunidad con su nuevo equipo, emergiendo como un colaborador clave y ganándose el Acereros‘Premio MVP, un honor votado por sus compañeros.

Gainwell pasó cuatro temporadas con el Águilas de Filadelfia antes de firmar con Pittsburgh, donde vio oportunidades limitadas mientras jugaba detrás del corredor estrella Saquon Barkley. Con un papel más importante esta temporada, Gainwell aprovechó al máximo sus mayores oportunidades y tuvo un impacto significativo.

El AcererosMVP no sólo ha sido productivo como corredor sino que también ha sido muy efectivo en el juego aéreo.

En 16 partidos jugados, Gainwell registró 527 yardas terrestres y cuatro touchdowns, con un promedio de 4,8 yardas por acarreo. En el juego de recepción, totalizó 422 yardas recibidas y tres touchdowns, con un promedio de 6,5 yardas por recepción, según ESPN.

Gainwell ocupa el tercer lugar en la clasificación general Acereros lista en yardas de recepción, solo detrás del receptor abierto DK Metcalf (850) y ala cerrada Pat Freiermuth (435).

Cuando a Gainwell se le preguntó acerca de haber sido seleccionado por sus compañeros de equipo, dijo: «Es una locura, pero aprecio mucho a esos muchachos. Sé que saben lo duro que trabajo. Se siente bien tener a esos muchachos de mi lado». Según Teresa Varley de Steelers.com. Los compañeros de equipo hablan sobre Gainwell

receptor ancho Calvino Austin III dijo: «No ha aportado nada más que chispa y consistencia. Lo que puede hacer en un campo de fútbol ya no es un secreto. No es que lo haya sido, pero siento que siempre he dicho desde el principio que es uno de los mejores jugadores de fútbol con los que he jugado. Es simplemente genial que el mundo pueda verlo». Según Brendan Howe de los Steelers ahora.

Warren elogió a su compañero corredor y agregó que Gainwell es «todo lo que quieres en un jugador». según howe.

Jugador de ataque Aarón Rodgers dijo: «Le estaba diciendo que desearía haber jugado con él durante 10 años solo por el tipo de jugador que es. Te encanta jugar con ese tipo». según Varley.

Extremo defensivo TJ vatios dijo: «No puedo decir suficientes cosas buenas sobre él como jugador y como compañero de equipo. Así que estoy emocionado por él». según Varley.

El futuro de Gainwell