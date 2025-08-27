En el verano de 2019, el Boston Celtics Firmado a un jugador llamado Gracias – quien solo tenía no reclutado Fuera del centro de Florida, a un contrato bidireccional. Permaneció con el equipo durante dos años, antes de pasar un año posterior en una DEA similarl con el Cleveland Cavaliers. Esas tres temporadas marcaron tanto el inicio como el final de su carrera en la NBA, o al menos, lo han hecho hasta ahora.

El otoño, sin embargo, continúa jugando baloncesto de alto nivel en todo el mundo. Y como parte de su entrenamiento para esa carrera, parece que ha tomado otro deporte.

Una imagen era compartido en Instagram por un hombre llamado Josh Presley – propietario de la Josh Presley Escuela Brasil Jiu-Jitsu En Halifax, Nueva Escocia, que muestra caída en la regalía de BJJ. Según Presley, Fall está incorporando BJJ en su régimen de entrenamiento; Y de alguna manera encontraron un IG que le quedaba bien.

Tacko Fall, ícono automático de los Celtics

En su tiempo en el NBAEl otoño se convirtió en una especie de héroe de culto. De pie 7’6 ″ de alto, y ranking, por wikipedia, al menos, como la junta 34 de la persona más alta vivaEl otoño siempre iba a atraer un fandom solo en su perfil físico.

Este es invariablemente el caso con cualquiera de los verdaderos gigantes del juego, que caen inequívocamente. Incluso en una liga poblada casi por completo por los gigantes, el otoño se destacó por su tamaño. Sin embargo, también tenía algunas habilidades para acompañarlo, además de estar armado con una sonrisa ganadora y uno de los nombres más memorables en la historia de la liga.

En sus dos temporadas de Celtics, el otoño no jugaría mucho. Aparecería en 26 juegos en total, pero por un promedio de solo 6.5 minutos por juego, y casi todos esos minutos llegaron en el tiempo de basura. El otoño, sin embargo, mostraría el impacto que su tamaño podría hacer con promediando 2.7 puntos2.6 rebotes y 0.9 bloqueos por juego en ese momento, y mostró mucho más en la asignación con el afiliado de la Liga G de los Celtics, las garras rojas de Maine, para quienes él promediado 12.0 puntos11.3 rebotes y 3.1 bloqueos en solo 23.3 minutos por juego en su primera temporada profesional.

Tan grande como es, el otoño no es justo un espécimen físico. Él sabe cómo jugar alrededor del borde.

Tour mundial posterior

Sin embargo, la NBA está en su época de ritmo y espacio, y todos están obligados a acomodar eso en consecuencia. Para uno tan grande como el otoño, eso no es fácil de hacer, y nunca lo será. Su carrera, entonces, lo ha llevado por todo el mundo. La temporada pasada, Fall jugó 18 juegos en Australia con los New Zealand Breakers (que realmente juegan en la Liga Australiana, a pesar del nombre), promediando 11.4 puntos6.6 rebotes y 1.6 bloqueos por juego, antes de terminar el año en China y publicar otros 11.0/6.6/1.4 en el CBA para Nanjing.

Según el mínimo de investigación realizada en beneficio de esta pieza, el artista marcial profesional más alto actualmente es un kickboxer de 7’2 surcoreano y artista marcial mixto nombrado Hongman ChoiMientras que el luchador más alto actualmente en el UFC es 7’0 Stefan StruveUn cinturón marrón en BJJ. Aunque son gigantes, caen cómodamente despejan ambos.

Por supuesto, no hay nada que sugiera que el otoño intentará hacer una carrera de esto. Para todos los extraños sabemos, esta puede haber sido la única sesión de su vida. Sin embargo, incluso si fue solo por un día, el otoño casi seguramente se convirtió brevemente en el artista marcial más alto vivo. Después de todo, solo otros 33 pueden vencerlo.