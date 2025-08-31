El hermano de BJP MLA aterriza en problemas por la publicación `abusiva ‘contra Adityanath







Una gran cantidad de abetos fueron abofeteados contra el hermano de un MLA de BJP en Gorakhpur por un puesto supuestamente abusivo en Primer ministro Yogi Adityanathsu OSD y un legislador del partido.

La publicación de Facebook se distribuyó ampliamente antes de eliminarla por la familia de Bholendra Pal Singh, el hermano de Pipraich MLA Mahendra Pal Singh.

El puesto de Bholendra el jueves por la noche fue presuntamente abusivo hacia el primer ministro, uno de sus oficiales en servicio especial (OSD) y la zona rural de Gorakhpur, Vipin Singh, dijo la policía.

MLA Mahendra Pal Singh el domingo se distanció de su hermano.

«Hemos estado viviendo por separado durante los últimos 20-25 años. Incluso el, desde que estamos relacionados, me disculpo con el CM y su OSD por los comentarios de mi hermano», dijo.

El legislador agregó que podría ser una conspiración por parte de sus adversarios para difamarlo.

Bholendra, dijo, pudo haber sido «instigado por alguien» bajo la influencia de alcohol. El MLA exigió una acción contra cualquier persona que lo haya «instigado».

«Ya he dejado en claro este tema. También he dicho que una persona, que rompe la ley, enfrentará la acción de la ley», dijo Mahendra Pal Singh a PTI.

El BJP MLA agregó que su hermano «no escuchó a nadie en la familia», y como resultado, se había separado de él «hace 25 años».

«Mi hermano también me ha insultado en Facebook antes», dijo el MLA de Pipraich.

La policía dijo que los casos se han registrado contra Bholendra Pal Singh en la estación de policía de Cyber ​​Crime, la estación de policía de Pipraich, la estación de policía de Ramgarh Tal y la estación de policía de Khorabar.

La policía dijo que los casos se han registrado contra Bholendra Pal Singh en la estación de policía de Cyber ​​Crime, la estación de policía de Pipraich, la estación de policía de Ramgarh Tal y la estación de policía de Khorabar.





