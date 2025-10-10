El hermano de Amanda Manopo revela el personaje de Kenny Austin

VIVA – La felicidad rodea a la familia Manopo. El viernes 10 de octubre de 2025, la actriz. Amanda Manopo oficialmente casado con Kenny Austin en una cálida ceremonia de bendición en el Jardín del Edén, The Langham Hotel, Yakarta.

A este evento íntimo solo asistieron familiares y amigos más cercanos, entre ellos su hermano mayor, Angélica Manopoquien también compartió su historia e impresiones sobre la pareja. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Amanda Manopo y Kenny Austin.

«Por cierto, hoy el servicio de bendición de boda de Kenny y Amanda se llevó a cabo a las 08.00 am en el Garden of Eden en The Langham Hotel y gracias a Dios todo salió bien, gracias a Dios no llovió y por las condiciones esta bendición de boda fue al aire libre. También estamos muy, muy agradecidos, estamos agradecidos de que todo salió bien, llenos de alegría y por supuesto agradecidos de que hoy mi única hermana y Kenny hayan estado unidos por Dios», dijo Angélica Manopo al equipo de medios.

Para su familia, Amanda es conocida como alguien que no abre su corazón fácilmente. Por lo tanto, la decisión de casarse con Kenny fue algo importante considerando que el matrimonio es una vez en la vida.

«Ciertamente, para la propia Amanda, hasta donde yo sé, Amanda no es el tipo de persona que es fácil de determinar los objetivos de su corazón. Así es. Pero creo que su elección, él fue Kenny, Kenny Austin, esa fue su última opción y la mejor opción. Porque también vio la sinceridad de Kenny», dijo nuevamente.

Según Angélica, Kenny mostró un amor genuino por Amanda, tanto a través de su actitud como de sus luchas durante la relación.

«También puedo ver cuánto ama Kenny a Amanda. Entonces se podría decir que puedo ver cuánto esfuerzo ha puesto por parte de Kenny, tanto Amanda como cada uno de ellos, realmente se demuestran que se aman», dijo Angélica.

La boda de Amanda y Kenny no solo fue un símbolo de felicidad, sino también un momento emotivo. Una de las cosas que me tocó el corazón fue la presencia de una silla vacía especialmente preparada para conmemorar a la difunta madre de Amanda.