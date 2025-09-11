El helicóptero PK-IWS cayó sobre las laderas del Monte Timika, esta es la apariencia

Yakarta, Viva – El misterio es la pérdida helicóptero PK-IWS propiedad de PT Intan Angkasa finalmente fue revelado. El equipo SAR combinado logró encontrar el helicóptero en una condición destruida en las laderas montañosas del área de Jila, Mimika Regency, Papua, a una altitud de 3.695 metros sobre el nivel del mar.

Cabeza BasarnasMohammad Syafii, reveló que el terreno de la ubicación del helicóptero era muy empinado, por lo que dificultó el proceso de evacuación. «La ubicación del helicóptero está alrededor de las montañas del área de Jila con condiciones de contorno empinadas», dijo en una declaración escrita, el jueves 11 de septiembre de 2025.

Desde el monitoreo del aire, varias partes del helicóptero todavía parecen intactas. Pero la evacuación no se puede hacer de inmediato debido a los factores climáticos. Hoy, el equipo rehacer el helicóptero de la Fuerza Aérea y propiedad de Pt Intan Angkasa para evacuar el Para víctima.

«Ore para que el proceso de evacuación de la víctima pueda funcionar de manera óptima y todas las víctimas puedan ser evacuadas», dijo Syafii.

Cronología de la caída del helicóptero

Se sabe que Heli PK-IWS transporta a cuatro personas, a saber, Eko Puji (piloto), Sudirman (Hlo), Antonius y Zulviki (Krew Pax). Partieron desde el aeropuerto de Ilaga hasta el aeropuerto de Mozes Kilangin, Timika, el miércoles por la tarde, alrededor de las 11:30 CET.

En la Misión de Transporte de Logística, PK-IWS voló de 5 a 10 minutos después de Heli PK-IWD, quien tomó la misma ruta. Ambos se habían comunicado en el aire, pero el mal tiempo en forma de fuertes lluvias, fuertes vientos y nubes gruesas hicieron que la comunicación fuera interrumpida.

PK-IWD logró aterrizar de manera segura en Timika. Sin embargo, el contacto con PK-IW se perdió en las coordenadas de alrededor de 7.8 millas náuticas del aeropuerto de Ilaga, a una altitud de 11,000 pies.

Cuando PK-IWD regresó para volar de Timika a Ilaga, la tripulación tuvo una búsqueda. Desde el aire, vieron el PK-IWS Heli en una condición destruida en las laderas montañosas de Jila.

Hasta ahora, el equipo conjunto continúa esforzándose por evacuar a las víctimas del sitio del accidente.