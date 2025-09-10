El helicóptero PK-IWS cayó en Mimika, los pasajeros todavía están atrapados en la ubicación

Timika, vivo -Anxious atmósfera de ansiedad envolvió el proceso buscar helicóptero PK-IWS propiedad de PT Intan Angkasa, que se informó que perdió contacto en el camino desde el aeropuerto de Ilaga hasta el aeropuerto de Mozes Kilangin, Timika, el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Leer también: El helicóptero de caja negra cae en el sur de Kalimantan lee el 99 por ciento, Knkt revelará la causa del accidente



El jefe de la oficina de búsqueda y ayuda de Timika, Wayan Suyatna, me aseguró que se encontró el desafortunado helicóptero caer A unas 50 millas de Mimika. «Hemos realizado la búsqueda y la ubicación del otoño que hemos encontrado. La ubicación cae no muy lejos de Mimika, más o menos la distancia de 50 millas», dijo.

Sin embargo, cuatro pasajeros que estaban dentro del helicóptero hasta ahora no podían ser evacuados. Las malas condiciones climáticas hacen que el equipo SAR posponga el rescate. «Hemos realizado la búsqueda y la ubicación del otoño que hemos encontrado. La ubicación cae no muy lejos de Mimika, más o menos la distancia de 50 millas», dijo.

Leer también: La identidad de 8 víctimas de helicópteros cayó en el bosque del sur de Kalimantan, 3 extranjeros y 5 ciudadanos indonesios



Aun así, un rayo de esperanza sigue ahí. Desde el monitoreo del aire, el helicóptero se ve en un estado completo. Este hecho hace que el equipo sea optimista de que todos los pasajeros se pueden encontrar con vida.

«Esperemos que sus felicitaciones porque sean monitoreadas desde arriba que las condiciones aún están intactas», dijo nuevamente.

Leer también: La condición de 8 víctimas de helicópteros cayó en el bosque del sur de Kalimantan, 3 personas fueron difíciles de reconocer porque estaban quemadas

