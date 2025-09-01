El helicóptero perdió contacto en la tierra del condimento del sur de Kalimantan, transportando a 8 pasajeros

BanjarnasinaVIVA – Helicóptero Propiedad de Eastindo Air Tipo BK117 D3 que transporta 8 pasajeros informados Contacto perdido En Mentale, Regencia de Tanah Bumbu, provincia del sur de Kalimantan (South Kalimantan), lunes 1 de septiembre de 2025.

Leer también: Volar un helicóptero afirmó ser tan fácil como conducir una motocicleta



Cabeza Sar Banjarmasin, recibo sudayana en el video recibido, dijo que el helicóptero perdió contacto en vuelos desde Kotabaru, provincia del sur de Kalimantan a Palangka Raya, Central Kalimantan.

Putu explicó que el helicóptero despegó del aeropuerto Gusti Sjamsir Alam, Kotabaru alrededor de las 08.46 Wita con una estimación de llegar al aeropuerto de Palangka Raya a las 10.15 Wita.

Leer también: El helicóptero cayó sobre una barcaza en el río Mississipi de EE. UU., Dos trabajadores fueron asesinados



Sin embargo, el último contacto se registró en 08.54 Wita antes de que el avión ya no pudiera ser contactado por Airnav desde Kotabaru, Banjarmasin, Balikpapan y Palangka Raya. «El informe perdido de contacto se recibió a las 12.02 Wita», dijo Putu

Putu reveló que había ocho helicópteros, que consisten en un piloto, un ingeniero y seis pasajeros.

Leer también: 2 ministros murieron en un accidente de helicóptero, Ghana anunció 3 días de duelo nacional



El punto de contacto perdido se asigna alrededor del distrito de Mantewe, Regencia de Tanah Bumbu, en las coordenadas determinadas por el equipo de búsqueda.

En la actualidad, Banjarmasin Basarnas coordina con una serie de fiestas, incluido Danlanud Syamsudin Noor, BPBD provincial, Estindo Air Management, Jefe de Policía Regional de Kalimantan Central y Director de Policía Regional de Kalimantan Central.

Para la búsqueda, el elemento aéreo que se movilizó, a saber, un helicóptero propiedad de la Dirección de Polri de Polairud desde el centro de Kalimantan y un avión BNPB desde el aeropuerto Syamsudin Noor.

Además, el equipo terrestre de la oficina de Banjarmasin SAR también fue enviado al último punto de contacto con el contacto. «Los esfuerzos de búsqueda y evacuación aún se están llevando a cabo por aire y tierra», dijo Putu.