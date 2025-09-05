El helicóptero de caja negra cae en el sur de Kalimantan lee el 99 por ciento, Knkt revelará la causa del accidente

Banjarnasina, Viva – Agencia Nacional de Búsqueda y Ayuda (Basarnas) dice, cajas negras o caja negra en helicóptero Bk117 D3 que cae en el área del bosque de la aldea de Emil Baru, Mensewe, Tanah Bumbu, South Kalimantan, todavía se puede leer el 99 por ciento.

«Esta mañana, la caja negra fue presentada al Comité Nacional de Seguridad del Transporte (Knkt). El NTSC declaró que la caja negra estaba en buenas condiciones y que los datos podían leerse del 99 por ciento «, dijo el viernes el director de operaciones de Operaciones, el primer almirante Tni Yudhi Bramantyo en Banjarmasin, el viernes.

Dijo que la caja negra fue entregada al NTSC con el fin de investigar qué hizo que el helicóptero tuviera un accidente y otras posibilidades.

«La autoridad para investigar los accidentes de helicópteros se encuentra en la institución NTSC», dijo Yudhi.

Director de Operaciones Basarnas Primer Almirante Tni Yudhi Bramantyo Foto : Entre/tumpal andani aritonang

Dijo que la caja negra fue encontrada aún unida a la cola del helicóptero sin cesar, mientras que el cuerpo del helicóptero estaba carbonizado.

En la operación de búsqueda, Yudhi dijo que el equipo SAR encontró la caja negra a pocos metros de la cadena de helicópteros el jueves 4 de septiembre alrededor de las 3:10 pm en el medio de la evacuación del cuerpo de la víctima.

Mientras que el cadáver del helicóptero se encontró en el punto 03 ° 5’6 «S – 115 ° 37’39.07» E, el área del bosque alrededor de la aldea Emil Baru, el distrito de Mentale, Tanah Bumbu, South Kalimantan, el miércoles (3/9) alrededor de 14.45 Wita, desde que perdió el contacto el lunes 1 de septiembre alrededor de 08.54 Wita.

El helicóptero se encontró a una distancia de aproximadamente 700 metros de las coordenadas previamente otorgadas por el Comité Nacional de Seguridad del Transporte (KNKT).

Oficina En escena comandante (OSC) movilizaron toda la unidad de búsqueda y rescate (SRU) de la tierra al sitio de descubrimiento para fortalecer el proceso de evacuación hasta que finalmente logró evacuar todo el cuerpo el jueves 4 de septiembre alrededor de las 21.50 Wita.

Los ocho cuerpos consistieron en un piloto llamado Capitán Haryanto de la ciudad de Batam, Islas Riau), un técnico llamado Hendra Darmawan (Luwu Regency, South Sulawesi).

Luego, seis pasajeros, a saber, Mark Werren (Australia), Santha Kumar Prabhakaran (India), Claudine Pereira Quito (Brasil), Iboy Irfan Rosa (Kuantan Singingi Regency, Riau), Yudi Febrian Rahman (Pekan Baru, Riau), Andys Rissa Pasulu (Balikpapan City, East, East). (Hormiga)