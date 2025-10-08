El hecho sorprendente de que Muzdalifah se casó 3 veces, se abre sobre sus maridos

Jacarta – Emprendedor y celebridad Muzdalifah Una vez más le llamaron la atención del público después de revelar hechos interesantes sobre su historia de amor. Conocida por su lujoso estilo de vida y colorida historia de amor, esta mujer de 46 años es franca sobre la diferencia de edad entre ella y los hombres que alguna vez fueron su esposo.

En un podcast con DR. Richard Lee, Muzdalifah parecía relajado discutiendo su vida doméstica, incluso con su esposo marido Actualmente, Fadel Islami. La conversación comenzó cuando Richard elogió a Muzdalifah por siempre lograr atraer la atención de hombres guapos en cada boda. Desplácese para descubrir la historia completa, ¡vamos!

En un tono ligero, Muzdalifah admitió que su matrimonio con Fadel Islami era su tercero. También explicó abiertamente la historia de su colorido pasado y se convirtió en el tema de la discusión pública durante años.

Se reveló que en su primer matrimonio con el difunto Haji Nurman, Muzdalifah tenía una brecha de edad muy grande.

«35 (años) diferencia, diferencia de 35 años. Era más joven, 35 años más joven en ese momento», dijo Muzdalifah, citado el miércoles 8 de octubre de 2025.

Mientras tanto, con su segundo esposo, el cantante de Dangdut King Nassar, la diferencia de edad no es tan significativa. Muzdalifah dijo que solo había una diferencia de 9 años. La historia de su matrimonio ha atraído una gran atención pública porque sus dos personajes son igualmente fuertes y llenos de atención de los medios.

Ahora, en su tercer matrimonio con Fadel Islami, Muzdalifah nuevamente tiene una brecha de edad bastante grande, a saber, 15 años. Aun así, esta pareja parece permanecer armoniosa y se apoya mutuamente. La diferencia de edad no parece ser un obstáculo para que los dos mantengan su matrimonio que ha estado funcionando durante 6 años.

Muzdalifah también reveló que hasta ahora ella y Fadel no han sido bendecidos con los niños. Aun así, ambos no se dieron por vencidos y continuaron luchando a través del programa FIV. Este esfuerzo es una prueba de su seriedad para realizar su sueño de tener hijos juntos.

La apertura de Muzdalifah en el podcast recibió muchas respuestas positivas. Muchos internautas elogiaron su actitud sincera y se mantuvieron seguros a pesar de que su historia de amor es a menudo el tema de la conversación.