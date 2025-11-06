El HDF puede causar problemas económicos, esta es la importancia de la comprensión pública

Jacarta – Aumento de casos de dengue dengue (DBD) en Indonesia no es ahora sólo un problema de salud, sino que también tiene un gran impacto en la economía y la sociedad nacional. Por lo tanto, la comprensión pública de esta enfermedad se considera la clave principal en los esfuerzos para prevenir y controlar el dengue en el país.

Lea también: La carga de casos de dengue podría ser mayor de lo registrado, así es como el gobierno está tratando de superarla



El vicepresidente del MPR de Indonesia, Lestari Moerdijat (Rerie), destacó que la familia debe ser el primer baluarte ante la amenaza del dengue. Así lo transmitió al abrir el Diálogo sobre Políticas sobre el Dengue con el tema «Construcción de un sistema integrado de notificación y alerta temprana hacia cero muertes por dengue para 2030».

«El dengue no es sólo un problema de salud, sino un problema nacional que también está relacionado con el medio ambiente y la resiliencia familiar», dijo Rerie, en Yakarta, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Lea también: Temporada de lluvias Cuidado con DHF, BPJS Health: ¡Se puede consultar!



Rerie destacó que todavía hay muchas personas que no comprenden los síntomas y el tratamiento temprano del dengue, lo que muchas veces provoca retrasos en el tratamiento que pueden tener consecuencias fatales. Cree que la prevención del dengue debe realizarse con una nueva perspectiva, más integral y colaborativa.

La existencia de la Coalición Conjunta (KOBAR) Contra el Dengue, continuó, es un foro importante para la formulación de políticas que involucren a sectores transversales.

Lea también: Teniendo dos niños pequeños en casa, así protege Tasya Kamila a su familia del dengue



«Los esfuerzos para lograr el dengue cero para 2030 son una necesidad, siempre y cuando exista una fuerte cooperación entre el gobierno, los trabajadores de la salud y la comunidad», afirmó.

Mientras tanto, el presidente general de KOBAR, Suir Syam, destacó las grandes lagunas en los datos sobre los casos de dengue.

«Existe un subregistro de casos de dengue en el país, por lo que es necesario mejorar el registro de datos para abordar más a fondo el dengue», afirmó.

Según él, los datos del Ministerio de Salud de Indonesia registraron alrededor de 257 mil casos, mientras que BPJS Health encontró que más de 1 millón de enfermos estaban siendo tratados en el hospital.

Desde el punto de vista económico, el viceministro de Salud de la República de Indonesia, Dante Saksono Harbuwono, destacó que el dengue trae enormes pérdidas al país.

«El problema del dengue no es sólo un problema de salud, sino también social y económico. La enfermedad del dengue en Indonesia causa pérdidas de hasta 3 billones de rupias al año debido a la pérdida de productividad de la comunidad», explicó.

Los datos de BPJS Health también muestran un aumento en la financiación del dengue, de 1,4 billones de IDR en 2022 a 3 billones de IDR en 2024. La investigación en 2019 incluso registró que los costos directos del tratamiento del dengue alcanzaron los 6,17 billones de IDR por año, sin incluir pérdidas invisibles como la pérdida de productividad y la carga psicológica para la familia del paciente.