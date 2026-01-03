El HC de los Ravens, John Harbaugh, podría ser el principal candidato para los Gigantes de Nueva York

Si miramos los últimos NFL historia, podemos señalar a un entrenador en jefe que tuvo una segunda oportunidad y la convirtió en una de las dinastías más grandes en la historia de la NFL cuando el Jefes de Kansas City contrató a Andy Reid en 2013 después de entrenar al Águilas de Filadelfia de 1999 a 2012.

Tres victorias en el Super Bowl después, Reid encuentra su nombre entre los mejores entrenadores en jefe en la historia de la NFL.

Cuervos de Baltimore El entrenador en jefe John Harbaugh podría tener la oportunidad de seguir un camino similar si es despedido o decide alejarse de la franquicia que ha entrenado desde 2008 después de esta temporada.

Si eso sucede, puede garantizar que casi todos los equipos con una vacante de entrenador en jefe acudirán en masa a Harbaugh para evaluar su interés, con un equipo de muy alto perfil liderando el camino.

Según un informe de Ian O’Connor del Athleticel Gigantes de Nueva York podría ser el primero en la fila para intentar conseguir a Harbaugh… junto con la mayoría de los entrenadores de la AFC Norte.

«… Mike Tomlin de Pittsburgh, John Harbaugh de Baltimore y Kevin Stefanski de Cleveland… podrían potencialmente estar disponibles en los próximos días», escribió O’Connor el sábado 3 de enero. «Los tres pasarían directamente a la cima de la lista de candidatos deseados de los Gigantes en un mercado laboral que es casi tan aburrido como el de los propios Gigantes».

Ravens en el juego en el que el ganador se lo lleva todo en la semana 18

Harbaugh llevó a los Ravens a la segunda victoria del Super Bowl en la historia de la franquicia después de la temporada 2012 y tratará de llevar a su equipo a un título de la División Norte de la NFC y al último puesto restante de la AFC en los playoffs con una victoria sobre los Ravens. Acereros de Pittsburgh en la semana 18.

Si los Ravens pueden encontrar una manera de salir como visitantes y vencer a los Steelers en la Semana 18, significaría que Harbaugh ha llevado a su equipo a los playoffs en 13 de 18 temporadas.

“Si los Ravens ganan el domingo, John William Harbaugh sería el primer entrenador en la historia de la división en lograr tres títulos en la AFC Norte”. Deportes esenciales escribió en su cuenta oficial X. «Jesucristo. Él va a ser salvo otra vez, ¿no es así?»

Si Harbaugh puede encontrar consuelo en el informe que lo vincula con la apertura de los Giants, es solo que el nombre de Tomlin también se metió en el lío.

Otra opción para Harbaugh: fútbol americano universitario

Una opción en la que nadie ha pensado hasta este momento sería pasar a las filas universitarias, donde Harbaugh podría conseguir un acuerdo similar al contrato de 7 años y 91 millones de dólares. LSU solía alejar al entrenador en jefe Lane Kiffin de Ole Miss.

El hermano menor de Harbaugh, Cargadores de Los Ángeles El entrenador en jefe Jim Harbaugh ganó un campeonato nacional de playoffs de fútbol universitario en Michigan después de la temporada 2023.

Si bien las mejores vacantes del fútbol universitario ya están cubiertas para 2025, todavía podría haber algunos giros en la trama por delante, especialmente si Nª Sª El entrenador en jefe Marcus Freeman decide que quiere dar el salto a la NFL o Alabama decide que el entrenador en jefe Kalen DeBoer ya no encaja bien después de una debacle en cuartos de final de la CFP contra Indiana.

No hay duda de que los equipos universitarios, como los equipos de la NFL, se alinearían para intentar contratar a Harbaugh si existe interés.