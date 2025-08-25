El hambre en Gaza no se debe a la falta de alimentos, sino debido al bloqueo israelí

GazaVIVA – Crisis hambre en Gaza ocurre debido a la obstrucción de la distribución de asistencia por Israel), no por falta de comida. Esto fue transmitido por el director ejecutivo UNICEFCatherine Russell, domingo (8/24), en el medio del informe de que los niños continúan muriendo de hambre.

«Los niños han vivido durante meses sin suficiente comida», dijo Russell a CBS. «Somos testigos de una situación terrible en la que los niños están a punto de hambre y finalmente murieron de hambre».

Russell enfatizó que esta crisis debería ser evitada. Según él, la comida está realmente disponible cerca de la región, pero no puede llegar a los residentes necesitados.

El conflicto continuo y las restricciones de asistencia continúan impidiendo los esfuerzos de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza, según el coordinador humanitario de la ONU para Gaza, Sigrid Kaag.

«Esto no se debe a una tormenta o sequía. Esto sucede porque no podemos canalizar suficiente ayuda a los niños», dijo.

Respondiendo a las afirmaciones del gobierno israelí que negó la existencia de condiciones de hambre, Russell defendió la evaluación de la ONU.

Explicó que la clasificación de la etapa integrada de vulnerabilidad alimentaria (IPC) que aseguró que hubiera hambre en el norte de Gaza, llevada a cabo por expertos independientes en función del nivel de deficiencia de alimentos, las tasas de desnutrición y el número de muertes debido a hambre.

«Sabemos que los niños murieron, ¿verdad? Estoy cansado del debate si la información que transmitimos es verdadera o no», dijo Russell. Pidió que los medios internacionales recibieran acceso a Gaza para verificar las condiciones en el terreno.

Russell también criticó el mecanismo de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) llevado a cabo por Israel. Dijo que el método de distribución de GHF era contrario a los estándares humanitarios.

Según él, las Naciones Unidas podían operar 400 puntos de distribución de ayuda, mientras que GHF solo dependía de cuatro ubicaciones. «Trabajemos. Entremos. Sabemos cómo hacer esta distribución», dijo.

En marzo, Israel cerró todo el cruce a Gaza para que se detuviera la asistencia humanitaria. Desde finales de mayo, Israel ha impuesto un mecanismo de distribución unilateral a través del GHF al eliminar el papel de las Naciones Unidas y otras instituciones de ayuda importantes.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que el mecanismo había causado que más de 2,000 palestinos fueran asesinados y que más de 15,000 otros resultaron heridos mientras esperaban ayuda.

El viernes, IPC confirmó que Hunger había golpeado el norte de Gaza y se esperaba que se extendiera a la región sur a fines de septiembre.

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a más de 62,600 palestinos en Gaza. El ataque destruyó el área y no lo hizo que ya no sea habitable. (Hormiga)