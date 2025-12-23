El gurú del análisis de la NBA insta a los Lakers a cambiar a Austin Reaves

El Lakers de Los Ángeles debe negociar Austin Reaves si realmente quieren construir un contendiente al campeonato alrededor de Luka Doncic, considera el gurú de análisis de la NBA, Tom Haberstroh.

en su última característica de substackHaberstroh argumentó que los Lakers no pueden competir por el Trofeo Larry O’Brien con tres defensores deficientes, Luka Doncic, LeBron James y Reaves, en la unidad titular, lo que justifica la salida del AR-15.

«Los Lakers no van a llegar lejos en la postemporada con Luka Doncic, LeBron James y Austin Reaves, y necesitan hacer un movimiento más temprano que tarde», escribió.

«Los tres jugadores merecen algo mejor: Doncic necesita mejores defensores y atletas; LeBron no puede jugar 35,4 minutos por partido; Reaves merece la oportunidad de ser The Guy».

El trío más lento de la NBA

Según los datos de seguimiento de jugadores de Second Spectrum, Doncic (3,47), James (3,48) y Reaves (3,63) son tres de los 10 jugadores defensivos más lentos en la liga según la cantidad de terreno que cubran en el otro extremo. Ningún otro equipo tiene siquiera dos jugadores entre los 10 primeros.

«Tener varios tipos que necesitan ser escondidos defensivamente hace que la defensa se estire. ¿Tres tipos? Es insostenible. Para aquellos que realmente quieren ganar», razonó Haberstroh.

Según las estadísticas, los Lakers tienen todas las razones para sentirse bien con su trío de estrellas. Mientras que Doncic suma 34,8 puntos, 8,8 asistencias y 8,8 rebotes, Reaves registra las cifras más altas de su carrera con 27,8 puntos, 6,7 asistencias y 5,6 rebotes. Incluso James, de 40 años, superó las expectativas con 20,2 puntos, 7,1 asistencias y 5,6 rebotes.

De hecho, los Lakers son el primer equipo en la historia de la NBA que tiene tres jugadores 20/5/5 en el mismo equipo, según la investigación de Haberstroh. Sin embargo, colectivamente no son buenos juntos.

«Desde que los Lakers adquirieron a Doncic en un canje, su trío de estrellas ha jugado 695 minutos en la cancha al mismo tiempo, según pbpstats.com. Son datos de 1,406 posesiones. Los Lakers están -31 en esos minutoscon una calificación neta de -2,6 cada 100 posesiones”.

¿Deberían los Lakers cambiar a Austin Reaves?

Esa calificación neta negativa es una de las razones por las que Haberstroh cree que sería mejor para los Lakers cambiar a Reaves por defensores laterales que puedan ayudar a Doncic y James. Un intercambio por este último no es realista debido a su cláusula de no intercambio y su edad. Reaves, que recibirá un enorme pago como agente libre sin restricciones este verano, puede ser la mejor ficha comercial de los Lakers y su única forma de mejorar la plantilla, considera Haberstroh.

El experto en análisis destacó cómo Reaves ha promediado la sorprendente cifra de 40,8 puntos y 9,6 asistencias. en cinco partidos sin Doncic esta temporada y, por tanto, merece tener su propio equipo.

«Está claramente listo para ser The Guy, pero los Lakers no pueden acomodar eso en el sentido del baloncesto», escribió Haberstroh sobre Reaves.

Los Lakers, que poseen todos los derechos Bird Rights de Reaves, pueden ofrecerle al guardia no reclutado un contrato de cinco años y 241 millones de dólares, mientras que otros pretendientes pueden ofrecer un contrato de cuatro años y 178,5 millones de dólares. Como tal, los Lakers están bien posicionados para retener a su floreciente estrella.

Reaves ha insinuado que él puede estar dispuesto a aceptar un recorte salarial por su lealtad a los Lakers, quienes tienen planes ambiciosos de buscar agentes libres estrella en 2027.