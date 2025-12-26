El guitarrista y teclista de The Cure tenía 65 años

Perry Bamontemejor conocido como guitarrista y teclista en la curamurió a la edad de 65 años después de luchar contra una breve enfermedad en casa durante la Navidad.

The Cure confirmó la muerte de Bamonte en la banda sitio web el viernes, recordando sus contribuciones al grupo durante sus dos etapas en la banda, primero desde 1990 hasta 2005, y luego desde 2022 hasta ahora.

«Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte vital y de buen corazón de la historia de Cure», se lee en el comunicado. «‘Cuidó de la banda’ desde 1984 hasta 1989, se convirtió en miembro de tiempo completo de The Cure en 1990, tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado en ‘The Wish’, ‘Wild Mood Swings’, ‘Bloodflowers’, éxitos acústicos y álbumes de The Cure, además de realizar más de 400 espectáculos durante 14 años. Se reincorporó a The Cure en 2022, tocando otros 90. shows, algunos de los mejores en la historia de la banda, que culminarán con el concierto ‘The Show of a Lost World’ en Londres el 1 de noviembre de 2024. Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Lo extrañaremos mucho”.

Nacido en Londres en 1960, Bamonte entró en el mundo de The Cure como parte de su equipo de gira en 1984 a través de su hermano Daryl, quien se desempeñaba como manager de gira de la banda. Bamonte se convirtió en asistente personal y técnico de guitarra del cantante Robert Smith antes de unirse oficialmente a la formación de Cure en 1990 tras la salida del teclista Roger O’Donnell.

Durante su permanencia con la banda, actuó en giras y en varios de los álbumes del grupo, desde “Wish” de 1992 hasta “Bloodflowers” ​​de 2000. Dejó el grupo en 2005 después de que Smith reconfigurara a The Cure como un trío, y en 2012 se unió a la banda Love Amongst Ruin antes de reunirse con The Cure para su incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2019.

Bamonte se reincorporó oficialmente a The Cure en 2022 para la gira mundial “Shows of a Lost World”, que comenzó en Letonia en octubre y continuó hasta diciembre de 2023. Tocó con The Cure en su último concierto en el Troxy de Londres en noviembre de 2024, y estaba programado para actuar en espectáculos internacionales hasta 2026.