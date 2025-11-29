El guionista de ‘Shakespeare enamorado’ tenía 88 años

Dramaturgo y guionista Tom Stoppardcuatro veces ganador del Tony por sus obras “Rosencrantz and Guildenstern Are Dead”, “Travesties” y “Lo real” y “La costa de la utopía” y ganador del Oscar por su guión de “Shakespeare enamorado”, ha fallecido, según la bbc. Tenía 88 años.

Stoppard, que huyó de Checoslovaquia cuando era niño durante el régimen nazi y finalmente se estableció en Inglaterra, fue un maestro estilista del lenguaje, quizás mejor conocido por sus inteligentes juegos de palabras. Escribiendo para teatro, cine y radio, exploró temas como la traición, la política y la identidad, este último de los cuales estuvo fuertemente influenciado por su propia experiencia de pertenecer a dos culturas. El adjetivo «stoppardiano» se acuñó para describir trabajos que utilizan el ingenio y la comedia para promover temas filosóficos.

Stoppard irrumpió en la escena teatral británica en 1966 con su obra «Rosencrantz and Guildenstern Are Dead», sobre dos personajes secundarios de «Hamlet» de Shakespeare. Sin embargo, su tendencia hacia la comedia y la gimnasia verbal convirtió a Stoppard en un objetivo (aunque respetado) de los críticos al principio de su carrera.

«Las obras de Stoppard a veces han sido descartadas como piezas de espectáculo inteligente, carentes de sustancia, compromiso social o peso emocional», dijo el crítico Dennis Kennedy.

No fue hasta obras posteriores como “The Real Thing” (1982) y “Arcadia” (1993) que Stoppard realmente profundizó en las profundidades emocionales, que permitió que se mezclaran con, si no subsumier, sus deslumbrantes juegos de palabras.

“Rosencrantz and Guildenstern Are Dead” generó reacciones mixtas en el Festival Fringe de Edimburgo en 1966, pero luego fue producida por la National Theatre Company en Old Vic y más tarde en Broadway, donde Stoppard obtuvo su primer Tony a la mejor obra en 1968. Stoppard también adaptó el guión de una película de 1990 del mismo nombre que ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.

En la década de 1970, Stoppard encontró el éxito con “Jumpers” (1972), una sátira sobre el campo de la filosofía académica, que se compara con una competición de gimnasia; y “Travestis” (1974), sobre un encuentro casual en Zurich en 1917 entre Vladimir Lenin, James Joyce y el dadaísta Tristan Tzara. Ambas obras ganaron elogios en el Reino Unido y “Travesties” ganó un Tony en 1976.

Durante la década de 1970, Stoppard modificó las filosofías y el lenguaje políticos en obras como “Every Good Boy Deserves Favour” (1977), sobre los disidentes soviéticos, y “Night and Day” (1978), sobre la ética periodística; “The Real Thing” (1982), una obra dentro de una obra sobre el adulterio, llevó a los críticos a declarar que Stoppard había tocado una fibra sensible y había escrito algo mucho más personal que su trabajo anterior. En 1984, ganó el Tony por «The Real Thing», que obtuvo otro Tony en 2000 por su reactivación.

Durante la década de 1990, sus obras «Arcadia» y «La invención del amor» (1997) recibieron elogios. “La costa de la utopía”, la trilogía de obras de Stoppard de 2002, profundizó en la vida de las personas durante la Rusia anterior a la revolución entre 1833 y 1866. Las obras, que totalizaron nueve horas en el escenario, fueron dirigidas por Trevor Nunn y representadas en el repertorio del Teatro Olivier de Londres. La obra se trasladó a Broadway en 2006 y ganó el Tony a la mejor obra en 2007.

Stoppard siguió ese logro con “Rock ‘n’ Roll” (2006), otra mirada a la disidencia artística contra los soviéticos, esta vez en su Checoslovaquia natal entre la Primavera de Praga de 1968 y la Revolución de Terciopelo de 1989. Mezclando política con música, los personajes de Stoppard cuestionan un régimen represivo y los llamados ideales soviéticos.

Después de una ausencia de nueve años, Stoppard regresó en 2015 con la obra súper cerebral “The Hard Problem”, cuyo título hace referencia a la cuestión de si la materia se puede separar de la conciencia. Al revisar la producción de Londres, Ben Brantley del New York Times dijo que la obra no es aburrida ni torpe: «Hay más que destellos del ingenio relámpago y la energía intelectual que asocias con el Sr. Stoppard. Pero es la primera obra que conozco de este dramaturgo siempre inquisitivo en el que las ideas abruman a los personajes».

Pero si bien el dramaturgo generalmente ahondó en asuntos más personales en su carrera posterior, ya fuera el matrimonio o la identidad cultural, Stoppard todavía se resistía al autoexamen. “Esa parte de ti mismo en tu trabajo se expresa quieras o no, sin tu cooperación, motivación o colusión”, dijo al periódico británico The Guardian en 2008. “No puedes evitar ser lo que escribes y escribir lo que eres”.

En el ámbito cinematográfico, Stoppard coescribió el guión nominado al Oscar de “Brazil” (1985) y adaptó la novela de JG Ballard para “Empire of the Sun” de Steven Spielberg (1987). Además de «Shakespeare in Love», los guiones desde 1990 incluyeron adaptaciones de «The Russia House» de John le Carré, «Billy Bathgate» de EL Doctorow, la novela «Enigma» de Robert Harris y «Anna Karenina» de Tolstoi. El último de ellos, estrenado en 2012, fue una versión estilizada y expresionista del clásico ruso ambientada principalmente en un teatro simulado que dividió a los críticos. Para HBO, adaptó la novela de Ford Madox Ford “Parade’s End” en una miniserie de 2012 con buenas críticas y protagonizada por Benedict Cumberbatch, en la que también se desempeñó como productor ejecutivo. Siguió estos proyectos con una adaptación de la novela romántica más vendida de Deborah Moggach, «Tulip Fever».

Stoppard también trabajó como guionista no acreditado en Hollywood, trabajando en películas como “Indiana Jones y la última cruzada” (George Lucas y Spielberg querían que escribiera la cuarta entrada de la franquicia), “Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith”, “Sleepy Hollow” y “K-19: The Widowmaker”.

Stoppard nació en Zlin, Checoslovaquia, hijo de un médico judío de la empresa de calzado Bata. Poco antes de la ocupación nazi, el propietario de Bata, Thomas J. Bata, ayudó a transferir a sus empleados judíos a otras ramas de su negocio en todo el mundo.

El 15 de marzo de 1939, el día en que los nazis invadieron Checoslovaquia, la familia de Stoppard huyó a Singapur. Antes de la ocupación japonesa de Singapur, Tomas, su madre y su hermano, Petr, huyeron una vez más, mientras que su padre se quedó y trabajó como médico.

No fue hasta más de 50 años después que Stoppard descubrió que su padre se había ahogado en febrero de 1942 después de que los japoneses bombardearan el barco en el que se encontraba. En ese momento, Stoppard, que entonces tenía cinco años, llegaba a Bombay con su madre y su hermano para comenzar una vida como familia de habla inglesa.

Al mudarse de Bombay a Darjeeling, la madre de Stoppard conoció y se casó con el ciudadano británico, el mayor Kenneth Stoppard, en 1945 antes de viajar a Inglaterra al año siguiente. Ambos chicos tomaron su nombre.

Utilizando su característico juego de palabras para referirse a sí mismo como un “checo despedido”, Stoppard contó, en un artículo de la revista Talk de 1999, que su difunto padrastro creía que “nacer inglés era haber sacado el primer premio en la lotería de la vida”.

De hecho, Stoppard abrazó su carácter británico, asistió a internados en Nottinghamshire y Yorkshire y se destacó en el cricket. Stoppard, un estudiante promedio, optó por no asistir a la universidad y se unió al Western Daily Press en Bristol como periodista a los 17 años.

Durante su trabajo como reportero y crítico de teatro, Stoppard conoció al actor Peter O’Toole y se hizo amigo de la gente que trabajaba en el Bristol Old Vic Theatre. Luego se mudó a Londres en 1962 para convertirse en escritor a tiempo completo, combinando el trabajo como periodista con la escritura para radio y televisión, y escribió la novela «Lord Malquist y Mr. Moon».

El Writers Guild of America honró a Stoppard con su Premio Laurel de la Pantalla por su trayectoria escribiendo para películas en febrero de 2013.

Stoppard estuvo casado y divorciado dos veces. Le sobreviven cuatro hijos, Oliver, el artista digital Barny, Bill y el actor Ed.