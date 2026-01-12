El guión de ‘Ocean’s 14’ es genial

Sí, Julia Roberst. tiene leyó un guión para la próxima película “Ocean’s 14” y quedó “sorprendida” de lo bueno que era, dijo Variedad‘s Marc Malkin durante el Variedad Globos de Oro Pre-Show presentado por Amazon Fire TV.

«Sí, he visto un guión», le dijo Roberts a Malkin cuando le preguntaron sobre el proyecto. “Y me sorprendió un poco, porque pensé: ‘Oh, ¿cuál será la historia?’ Y es bueno. Quiero decir, no lo haríamos si no fuera bueno”.

La noticia llega meses después de que el coprotagonista de Roberts, George Clooney, dijera que el quinto capítulo de la serie era probablemente se filmará en 2026y se espera que las estrellas originales Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle y Roberts regresen. Clooney también adelantó que “Ocean’s 14” tenía un guión “excelente” allá por 2023. Variedad reportado que David Leitch estaba en conversaciones para dirigir la esperada película.

«Acabamos de aprobar el presupuesto en Warner Bros. y estamos tratando de prepararlo», confirmó Clooney a E! Noticias. «Se trata simplemente de programación, por lo que simplemente se trata de establecer una fecha de inicio para nosotros. Probablemente comience en unos nueve o 10 meses, el rodaje».

La actriz de “Pretty Women” apareció por primera vez en “Oceans 11” en 2001 como Tess Ocean, la ex esposa de Danny Ocean (Clooney). Repitió el papel en “Ocean’s 12” en 2004.

En los Globos de Oro, Roberts está nominada a mejor interpretación femenina en drama por su interpretación de Alma Imhoff en «After the Hunt» de Luca Guadagnino. Anteriormente, recibió nominaciones al Globo de Oro por papeles en películas como “La boda de mi mejor amigo”, “Notting Hill”, “Agosto: Condado de Osage” y más. Ganó el premio a la mejor actriz en el evento por sus papeles en “Erin Brockovich”, “Pretty Women” y “Steel Magnolias”.

