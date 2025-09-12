El ‘guerrero desértico’ de Arabia Saudita para el estreno mundial de Zurich

La primera película de altura de Hollywood de Arabia Saudita «Guerrero desértico«Finalmente está listo para inclinarse, después de una larga gestación, con un Festival de cine de Zurich Estreno mundial el 28 de septiembre.

La acción épica de la época con un fuerte presupuesto de $ 150 millones es dirigida por el director británico del director Rupert Wyatt («Rise of the Planet of the Apes») y presenta un elenco internacional de primer nivel dirigido por la estrella de «Captain America» Anthony MackieBen Kingsley y Aiysha Hart («Mogul Mowgli», «Colette»).

A la gala de Zurich asistirá los talentos de la película, según un comunicado.

Filmado en 2021 en un área escénica del desierto alrededor del sitio de la ciudad futurista de Neom «Desert Warrior», que se encuentra en una Arabia preislámica del siglo VII cuando saudí estaba compuesta por rivales, peleando las tribus para siempre en las gargantas de los demás, desde entonces se ha incorporado en un aparentemente interminable de los reshoots de los reshoots, los recortes y las enfriamientos.

En el épico emperador Kisra (Kingsley) tiene la reputación de ser completamente despiadado. Entonces, cuando la princesa árabe Hind (Hart) se niega a convertirse en la concubina de Kisra, el escenario está preparado para una confrontación épica después de escapa al desierto y confía en el misterioso bandido (Mackie) con quien recubre las tribus previamente en guerra para enfrentarse al enorme ejército de Kisra.

«Desert Warrior», que es producido por los estudios MBC de los propietarios de los Saudi con el productor estadounidense Jeremy Bolt («Resident Evil») y los estudios AGC de Stuart Ford, se ha promocionado como un testimonio de la ambición de Saudi de producir contenido de alta gama para audiencias globales.

En medio de la turbulencia después de la sesión de Rupert Wyatt, MBC había sacado del proyecto, pero posteriormente fue reinstalado en el proyecto.

El éxito de taquilla cuenta con el apoyo de la Comisión de Cine Saudita a través del reembolso de efectivo del país que apoya las producciones cinematográficas sauditas y internacionales, y por el llamado programa de calidad de vida que contribuye a fomentar el futuro de la industria cinematográfica de Saudi.

AGC International, el brazo internacional de ventas y distribución de AGC Studios, está manejando las ventas mundiales.