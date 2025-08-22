El guardia lituano superior rechaza la oferta de dólares

El Milwaukee Bucks‘Los problemas de temporada baja continuaron mientras el armador lituano no reclutado Augustas Marciulionis optó por unirse al Los Angeles LakersSubrayendo los desafíos que enfrentan los equipos de pequeños mercados para atraer el mejor talento.

El guardia de 6 pies 4 pulgadas, hijo del ex destacado de la NBA, Sarunas Marciulionis, firmó un acuerdo de campamento de entrenamiento no garantizado después de recuperarse de un pie roto que lastimó sus acciones antes del draft de la NBA de 2025.

«La atención fue similar de ambos equipos», Marciulionis le dijo a BasketNews. «Pero en Los Ángeles, había más personas que mi agente y yo confiamos y confiamos. Entendimos mejor la situación allí. Por alguna razón, LA se sintió como la elección correcta. Aún así, no fue fácil porque todavía no sé mucho sobre el entorno de la NBA. Pero pensamos que este era el mejor lugar para mí».

Marciulionis en dos veces Jugador del Año de la Conferencia de la Costa Oeste, Marciulionis promedió 14.2 puntos y 5.9 asistencias para la temporada pasada de Saint Mary. Ahora enfrenta una batalla cuesta arriba por un lugar en la lista en una pista de fondo de Lakers con Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart, Gabe Vincenty progresando rápidamente Bronny James.

Bucks se pierde en los mejores agentes libres

Marciulionis es el último jugador de alto perfil en evitar a Milwaukee esta temporada baja. Los Bucks previamente se quedaron cortos en su búsqueda de Marcus Smartquien alcanzó una compra con la reconstrucción Washington Wizards para unirse a los Lakers.

La información más senior de la NBA de ESPN, Shams Charania, informó anteriormente que Milwaukee era uno de los tres equipos que persiguen Smart, junto con Los Ángeles y los Phoenix Suns.

«Los Lakers, Phoenix Suns y Milwaukee Bucks siguieron seriamente inteligentes, con conversaciones positivas con personal de los tres equipos después de que él y su agente Jason Glushon recibieron permiso para explorar las opciones de los Wizards, dijeron fuentes». Charania escribió en x.

El encanto de unirse a Doncic en Los Ángeles demostró ser decisivo para Smart, un ex jugador defensivo del año de la NBA. Esto marca el segundo agente libre de marquesina que los Bucks han perdido este verano después Bradley Beal eligió el Clippers de Los ÁngelesSegún se informa, después del reclutamiento directo de Star James endurecer.

Profundidad veterana agregada, pero quedan preguntas clave

Milwaukee logró agregar algo de profundidad de veteranos, firmando ala bidireccional Amir Coffey a un acuerdo de campamento de entrenamiento. El jugador de 28 años, que pasó sus primeras seis temporadas de la NBA con los Clippers después de no ser reclutados en 2019, promedió los mejores 9.7 puntos de la carrera la temporada pasada mientras disparaba 47.1% desde el campo y 40.9% desde el rango de tres puntos.

Coffey se enfrenta a una rotación de ala abarrotada que ya incluye a Gary Trent Jr., Kyle Kuzma, Taurean Price, Garry Harris y AJ Green. Si bien su firma proporciona profundidad, las repetidas fallas de agentes libres de Milwaukee resaltan la subida cuesta arriba en la cara de los Bucks para reunir una lista de calibre de campeonato sin el atractivo de un equipo de gran mercado.

Los contratiempos también intensifican preguntas sobre Giannis antetokounmpoEl futuro en Milwaukee. Charania informó que, a principios de agosto, no se ha finalizado nada con respecto a los planes de superestrella delantero.

«Él continuará evaluando su futuro», Charania dijo en «Levántate» de ESPN el 4 de agosto. «La pregunta constante que tiene Giannis es: ‘¿Puedo ganar un campeonato con esta lista? ¿Esta lista será una para este próximo año y 2026-2027?’ Quiere ganar un segundo campeonato «.

Con objetivos de agentes libres que se deslizan a través de sus dedos y el reloj funcionando en la construcción de la lista, los Bucks enfrentan un verano crítico para determinar si pueden rodear a Antetokounmpo con las piezas necesarias para competir nuevamente.