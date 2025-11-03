El guardia de los Lakers contraataca después de que Luka Dončić lo llamara «estúpido»

Austin Reaves disparó de vuelta a Luka Doncic con humor después del Lakers de Los Ángeles La superestrella lo llamó “estúpido” por predecir que podría promediar 40 puntos por partido esta temporada.

«Es un idiota» Reaves dijo con una sonrisa después de la victoria de los Lakers por 130-120 sobre los Calor de Miami el domingo. «No sé qué hizo ayer, pero hoy estaba de muy buen humor, bromeando y divirtiéndose. Supongo que es un gran aficionado al fútbol porque se sienta allí y mira el partido Chiefs-Bills durante mucho tiempo. Es un vaqueros fanático, lo sé”.

El sábado, Dončić desestimó la audaz afirmación de Reaves de que podría promediar 40 por partido este año con una frase aguda e hilarante.

«Austin es estúpido» Doncic dijohaciendo reír a la sala de prensa y a los periodistas presentes.

El intercambio amistoso rápidamente se volvió viral: un momento de ligereza en medio de un comienzo candente de temporada de los Lakers que los hace lucir como uno de los equipos más equilibrados de la NBA a pesar de Lebron James (ciática) todavía marginado.

El inicio histórico de Dončić bate récords de los Lakers

Dončić respaldó la audacia de su compañero con otra explosión estadística. Logró 44 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias en su regreso de una ausencia de tres juegos en la victoria del viernes por 117-112 sobre los Grizzlies de Memphis – su tercer juego consecutivo de 40 puntos para abrir la temporada.

El domingo, el Heat lo limitó a 29 puntos, pero Dončić aun así logró su primer triple-doble del año con 11 rebotes y 10 asistencias mientras Los Ángeles extendía su racha ganadora a tres juegos.

De acuerdo a NBA.com/StatsLos 165 puntos de Dončić en cuatro partidos son la mayor cantidad jamás lograda por un Laker al comenzar una temporada:

Jugador Estación Puntos (primeros 4 juegos) Luka Doncic 2025-26 165 jerry oeste 1969–70 154 Kobe Bryant 2005-06 146

Dončić también se convirtió en el primer Laker desde Elgin Baylor en promediar más de 40 puntos por partido en sus primeros cuatro partidos. Su línea actual (41,3 puntos, 11,5 rebotes y 8,3 asistencias) lo tiene en las primeras conversaciones de MVP y ha revitalizado a un equipo de los Lakers que busca una nueva identidad bajo el mando del entrenador en jefe. J.J. Redick.

Reaves casi iguala el ritmo anotador de Luka

Si bien Dončić ha acaparado la mayoría de los titulares, Reaves ha sido casi igual de explosivo. El base de 26 años ha anotado 143 puntos en cuatro partidos, ocupando el cuarto lugar en la historia de la franquicia de los Lakers detrás de Dončić, Jerry West y Kobe Bryant.

Reaves agregó 26 puntos y 11 asistencias en la victoria del domingo sobre Miami, elevando sus totales de temporada a 265 puntos y 65 asistencias en siete juegos. Su creciente química con Dončić ha sido fundamental para el inicio de 5-2 de los Lakers y su nuevo ritmo ofensivo con Redick.

«Se está poniendo cómodo y pasándolo bien», dijo Reaves sobre Dončić. “Nadie pensó nunca que [trade] iba a suceder, así que estoy seguro de que estaba en estado de shock y no podía creerlo, teniendo que mudar a su familia. Pero sí, actúa como un niño. Ya sabes, necesita crecer en algún momento”.

De la partida de Dallas al renacimiento de Hollywood

El resurgimiento de Dončić se produce tras un difícil final de su mandato en Dallas, donde la fatiga y una persistente lesión en la pantorrilla obstaculizaron su actuación. Después de renovar su acondicionamiento y nutrición esta temporada baja, la estrella eslovena ha tenido uno de los comienzos más dominantes en NBA historia.

Ahora firmado con un contrato de tres años y $165 millones, Dončić está firmemente arraigado como la nueva cara de los Lakers, mientras que la evolución de Reaves hasta convertirse en un coprotagonista de alto puntaje y creador de juego le da a Los Ángeles un dúo dinámico en la defensa que está floreciendo incluso sin James.