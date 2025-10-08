El guardia de los Knicks espera estar con franquicia de por vida

A pesar de los rumores comerciales que lo rodean en esta temporada baja, Millas mcbride quiere jugar para el New York Knicks por el resto de su carrera. McBride se ha enamorado de la ciudad y me encantaría ser un knick de por vida.

Hablando con Steve Popper de NewsdayEl hombre que pasa por «Deuce» se abrió sobre los rumores sobre su futuro en Nueva York. No le importan los rumores y solo quiere ayudar a los Knicks a ganar éxito esta temporada.

«Quiero decir, me encanta estar aquí. Quiero ser un knick de por vida. No puedo controlar nada. Así que voy a ir a trabajar hasta que me digan lo contrario … cuando la base de fanáticos está detrás de ti a través de los altibajos, pase lo que pase, es genial jugar en MSG. Es la Mecca del baloncesto. Así que ser un Knick durante estos últimos años ha sido increíble y me encanta la ciudad. Me Es una cultura de ajetreo y soy un tipo de ajetreo.

Los Knicks están buscando intercambiar a uno de sus jugadores para crear espacio para firmar dos guardias veteranos en Landry Shamet y Malcolm Brogdon. El nombre de McBride ha surgido varias veces, pero es poco probable que lo cambien por lo que trae al equipo como guardia de respaldo.

Miles McBride es importante para los Knicks

De acuerdo a James L. Edwards IIILos posibles candidatos para ser intercambiados por los New York Knicks para crear espacio en el límite para dos veteranos son Miles McBride, Pacome Dadiet, Tyler Collect y Ariel Hukorti. De los cuatro jugadores mencionados, McBride es la parte más importante de la profundidad del banco de los Knicks.

«No creo que Nueva York mueva a McBride. Solo estoy haciendo las rondas en los jugadores de banca y mirando la probabilidad de un intercambio. Sin incluir Mitchell Robinson o Josh HartQuien termina siendo el titular entre esos dos, McBride es el mejor jugador de banco de Nueva York. Sus números cayeron un poco la temporada pasada, pero se ocupó de algunas lesiones. McBride tiene la mejor combinación de ofensiva moderna y defensa en un jugador en el banco de los Knicks «, escribió Edwards.

Mcbride promediado 9.5 puntos, 2.5 rebotes, 2.9 asistencias y 1.0 robos por juego la temporada pasada. Su tiroteo disminuyó del 45.2% en la temporada 2023-24 a solo 40.6% la temporada pasada. Sin embargo, trae demasiado a la mesa para darle para agregar a Landry Shamet y Malcolm Brogdon.

Miles McBride floreció en el primer juego de pretemporada de Knicks

Los New York Knicks jugaron sus dos primeros juegos de pretemporada en Abu Dhabi contra el Filadelfia 76ers. Miles McBride tuvo 12 puntos, cinco rebotes y dos asistencias en los Knicks ‘ 99-84 Gana el 2 de octubre en el Etihad Arena.

Hablando con los reporteros Después del juego, McBride estaba feliz de contribuir al equipo y mejorar su acondicionamiento antes del comienzo de la temporada.

«Es la pretemporada, así que solo estamos tratando de obtener un uno por ciento mejor cada día. Solo quería venir hoy y hacer que mi presencia se sienta ahí afuera, solo buscando impactar ganancias de cualquier manera que pueda». McBride dijo.

Sin embargo, el guardia de 25 años no fue impresionante en su próximo juego. Solo tuvo dos puntos, tres rebotes y tres asistencias en 16 minutos, pero los Knicks ganaron un 111-104 victoria.