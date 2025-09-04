BeijingVIVA – Acción de una persona guardia o asistente Corea del Norte (Corea del Norte) Limpieza de una silla usada ocupada por el líder norcoreano Kim jong un jong u Después de celebrar una reunión con el presidente Rusia Vladimir Putin En una habitación de la ciudad de Beijing, cosechando el centro de atención.

Imágenes de video en el telegrama subido por el periodista ruso Alexander Yunashev en su canal Yunashev Live, que muestra a un guardaespaldas limpiando cada superficie de la silla que el líder tocó.

El guardaespaldas de Kim limpió la parte posterior de la silla y los brazos con un pañuelo, e incluso se limpió la mesa lateral. El vaso para beber fue llevado con una bandeja.

«Después de las negociaciones, el personal que acompañó al líder de la RPDCS destruyó cuidadosamente todos los rastros de la presencia de Kim», informó el periodista ruso Alexander Yunashev en su canal Yunashev Live según lo informado por NDTV, el jueves 4 de septiembre de 2025.

Líder norcoreano Kim Jong Un Reunión al presidente Vladimir Putin en Beijing

«Tomaron el vaso donde bebió, limpió el recubrimiento de la silla y las piezas de muebles tocadas por líderes coreanos».

Yunashev agregó que a pesar de la extraña limpieza, la reunión terminó con un récord positivo, con Kim y Putin dejando la habitación «muy satisfecha» antes de beber té juntos.

Putin recoge orina y taburetes durante Kunker

Las razones para la prevención del nivel forense de Kim aún no están claras. Los analistas sospechan que esto podría ser causado por el miedo a la oficina de seguridad rusa o la ansiedad sobre la supervisión de China. Sin embargo, Kim no está solo en el mantenimiento de sus rastros biológicos.

Según los informes, el propio Putin hizo esfuerzos extraordinarios para evitar el robo de ADN, según los informes, le pidió a sus guardaespaldas que recolecten orina y heces en un bolsillo cerrado cada vez que viajaba al extranjero, una práctica que se había llevado a cabo desde 2017.

Supuestamente se siguió el mismo protocolo durante la reunión de Putin con Donald Trump en Alaska, cuando los oficiales de seguridad rusos trajeron los desechos del presidente de regreso a Moscú en una maleta.

En la conversación en Beijing, Kim prometió plena solidaridad con Moscú: «Si hay algo que pueda o debo hacer por usted y el pueblo ruso, lo considero una obligación de la hermandad», le dijo a Putin, quien respondió calurosamente saludándolo como «querida silla del estado».

Putin agradeció a Pyongyang por enviar tropas a Ucrania, aunque el informe mostró que de las 13,000 tropas norcoreanas desplegadas, casi 2,000 habían sido asesinadas.

La visita de Kim a China fue la primera desde Pandemi, dándole la oportunidad no solo de conocer a Putin y Xi Jinping, sino también de conectarse con más de dos docenas de líderes mundiales que se reunieron para conmemorar la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial.

Ahora obligado por un pacto de defensa con 2024, Moscú y Pyongyang se volvieron más cercanos que unas pocas décadas antes, unidas por sanciones contra Occidente.