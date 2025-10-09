El guardabosques Suárez devuelve la vida a los Filis con una actuación dominante de relevo en el tercer juego

Con una desventaja de 2-0 ante los actuales campeones de la Serie Mundial en la Serie Divisional de la Liga Nacional al mejor de 5, los Filis de Filadelfia‘ Los pies estaban sintiendo oficialmente el fuego, especialmente después de quedarse atrás 1-0 en la tercera entrada del Juego 3 de vida o muerte.

Pero el zurdo polifacético Ranger Suárez le devolvió la vida a los Filis y mejoró aún más su leyenda de postemporada.

El abridor no anunciado, que fue resignado al bullpen de la NLDS, lanzó cinco entradas de una carrera y cinco hits para relevar a Aaron Nola mientras ponchaba a cuatro y se llevaba la victoria en la victoria de los Filis por 8-2 sobre los Filis, que salvó la temporada. Dodgers de Los Ángeles el miércoles en el Dodger Stadium.

El equipo visitante ha ganado todos los partidos de la serie. Los Filis, que todavía están detrás de la serie 2-1, intentarán evitar la eliminación por segundo día consecutivo cuando envíen al as del personal Cristopher Sánchez a la colina contra Tyler Glasnow en el Juego 4 el jueves a las 6:08 pm ET.

El guardabosques Suárez ayudó a salvar la temporada de los Filis

Nola estuvo sólido al permitir un triple a Mookie Betts y golpear a Freddie Freeman en su salida de dos entradas, antes de que el manager Rob Thomson siguiera con su plan de ir a Suárez.

«Nola fue realmente buena», dijo Thomson. “El plan era ir [with Nola] una vez a través de la alineación.

Thomson dijo que quería que Suárez comenzara contra el primer bate de los Dodgers, Shohei Ohtani, a pesar de que en realidad se enfrentó a Tommy Edman, quien comenzó la noche de Suárez de manera desfavorable con un jonrón inicial ante el primer bateador que enfrentó Suárez.

Pero a partir de ahí Suárez se instaló e hizo su trabajo de mantener a los Dodgers en el parque, además fue ultra efectivo para mantener a raya a los bateadores zurdos de los Dodgers.

“Se instaló justo después [the home run to Edman]Lo cual fue increíble”, dijo Schwarber.

«Prácticamente hicieron exactamente lo que queríamos», dijo Thomson. «Queríamos utilizar a esos muchachos para acercarnos lo más posible a [closer Jhoan] Duran como pudimos para guardar el bullpen para mañana”.

Shohei Ohtani, Freeman y Max Muncy se combinaron para acertar 2 de 12 en el Juego 3, y se fueron 1 de 7 contra Suárez, a pesar de que el elevado de 362 pies de Ohtani para finalizar la séptima entrada habría sido un jonrón en cuatro de 30 parques de Grandes Ligas.

«Tiene 1 de 20 con nueve ponches contra Ranger», dijo Thomson sobre Ohtani. «Se ejecutaron perfectamente».

Con Suárez arrasando con los Dodgers, los Filis encontraron su ofensiva. Kyle Schwarber abrió la cuarta entrada con un jonrón sin duda, el primero de sus dos en el Juego 3, que condujo a una entrada de tres carreras.

Para cuando Suárez salió oficialmente del juego, con Orion Kerkering asumiendo el control en la octava entrada, los Filis estaban adelante 8-1 y efectivamente habían asegurado un segundo juego en Los Ángeles. Incluso conservaron a Durán para una posible salida de varias entradas el jueves.

Ranger Suárez es un artista de postemporada

Suárez mejoró a 4-1 con efectividad de 1.47 en 42 2/3 entradas en 11 apariciones en postemporada en su carrera en postemporada.

Pero el miércoles fue apenas la tercera aparición de Suárez como relevista en la postemporada, y el jonrón que le permitió a Edman fue la primera (y única) carrera limpia que ha permitido en 6 1/3 entradas de relevo.

Además de su victoria que salvó la temporada, Suárez también tiene un salvamento en la victoria de los Filis en el Juego 5, que aseguró el banderín, sobre los Padres de San Diego en 2022.