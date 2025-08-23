El guapo retrato del nieto de Kiran Sukarno, se le pidió a Jirayut que les gustara hombres o mujeres.

Yakarta, Viva – Los artículos sobre Kiran, quien resultó ser el nieto del primer presidente de la República de Indonesia, Sukarno, logró hacer que las mujeres miren para entregar esta noticia como la más popular, especialmente en el canal Viva Showbiz.

Andre Taulanán preguntando sin rodeos Jirayut Los lectores no vislumbran a los hombres o las mujeres. Sin mencionar aún que todavía hay mucha discusión sobre Amarhumah MPOK ALPA hasta Zara La princesa Ridwan Kamil, quien se rumoreaba que se convirtió. El siguiente es un resumen completo de la lista de las noticias más populares del canal del espectáculo, el sábado 23 de agosto de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

El guapo retrato del nieto de Kiran Sukarno que era sangriento holandés-japonesa, ¡su rostro era realmente caucásico!

Frederik Kiran Sukarno Seegers, el nieto del primer presidente de la República de Indonesia, Sukarno, ahora está robando cada vez más la atención del público a medida que envejecemos.

El hijo de Kartika Sari Dewi Soekarno, la hija menor de Soekarno, y las fritas Frederik Seegers, un alto ejecutivo de Citibank europeo de los Países Bajos, Kiran tiene un encanto que cautiva con la sangre, la sangre holandesa y japonesa.

A menudo apareciendo Kemayu, Andre Taulany le preguntó sin rodeos a Jirayut: ¿Te gustan las mujeres o los hombres?

La personalidad de los hombres que parecen ser Kemayu a menudo confunden a muchas personas, especialmente sobre su orientación sexual. Lo mismo le pasó a un artista tailandés, Jirayut.

Tener una personalidad suave, el público siente curioso si Jirayut todavía está en la categoría heterosexual o viceversa. Especialmente hasta ahora, el dueño del nombre real Jehduraramae nunca ha sido visto cerca de alguien.

El esposo revela la riqueza restante de MPOK ALPA: ahorros en seco

La triste noticia para la partida del comediante MPOK ALPA debido al cáncer de seno todavía deja una tristeza profunda. Siete días después de su partida, el esposo, Aji Darmaji, que se llama familiarmente Idung, reveló el asunto de los activos dejados por MPOK ALPA.

El esposo de MPOK Alpa reveló que la riqueza dejada por el comediante ahora estaba seca. Esto se debe a que está drenado por el costo del tratamiento durante el cáncer de mama.

Supuestamente convertido, el hijo de Ridwan Kamil mostró la mezquita

Camilia Laetitia Azzahra, que se llama familiarmente Zara, la hija del ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil y Atalia Praratya, se convirtió en el centro de atención pública.

El tema de los supuestos cambios en las creencias realizadas por Zara sobresalió y provocó varias especulaciones en la comunidad. Sin embargo, con confianza, Zara descartó las noticias a través de cargas en las redes sociales que mostraron su compromiso con el Islam.

