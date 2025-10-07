El grupo de trabajo Pamtas Yonarmed 12 Kostrad contrabandea justamente combustible y tabaco a Timor Leste

VIVA – Acción rápida de los soldados. TNI nuevamente frustrando los esfuerzos contrabando Mercancías ilegales en la frontera entre Indonesia y Timor Oriental. Grupo de trabajo de seguridad fronteriza (Grupo de trabajo Pamtas) RI-DRDTL Yonarmado 12 Kostrad El puesto de Motamasin logró detener actividades sospechosas en el camino de las ratas, que a menudo se utiliza para llevar mercancías a los países vecinos.

En el patrullaje de rutina, los integrantes encontraron una serie de artículos ilegales abandonados por los perpetradores luego de conocer la presencia de las autoridades. Los contrabandistas huyeron a la zona de Timor Oriental, mientras que el personal del TNI aseguró inmediatamente el lugar y llevó a cabo una inspección.

De los hallazgos en campo, los militares lograron asegurar una unidad de motocicleta sin carta, cinco bidones que contenían un total de 175 litros de combustible queroseno, así como 12 bolas de marcas de tabaco que presuntamente estaban a punto de ser contrabandeadas al exterior. Todas las pruebas están ahora guardadas en el puesto de Motamasin para su posterior procesamiento.

Comandante del Grupo de Trabajo RI-RDTL Pamtas Yonarmed 12 Kostrad, Teniente Coronel Arm. Erlan Wijatmoko expresó su agradecimiento por la prontitud de sus miembros en el terreno. Aseveró que toda forma de contrabando es una violación grave que puede dañar al país y a la comunidad aledaña a la frontera.

«No daremos espacio a los autores de actividades ilegales en la zona fronteriza. La supervisión seguirá siendo más estricta para mantener la estabilidad de la seguridad y la soberanía del Estado», dijo el teniente coronel Arm. Erlan en su comunicado oficial citado el martes 7 de octubre de 2025.

