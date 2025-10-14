El Grupo de Trabajo detendrá definitivamente las operaciones de Golden Eagle, que ofrece servicios de alivio de la deuda de los clientes bancarios.

Jacarta – Grupo de Trabajo para la Erradicación de Actividades Financieras Ilícitas o Grupo de trabajo CIERTO detener operaciones águila real Internacional – PNUD (Águila Dorada). La empresa financiera ofrece, entre otras cosas, amortizaciones. Deuda Banco Nasabah.

La Secretaría del Grupo de Trabajo para la Erradicación de las Actividades Financieras Ilegales, Hudiyanto, enfatizó que la decisión se tomó porque Golden Eagle no tenía una base legal operativa clara. Esto tiene el potencial de proporcionar información incorrecta al público.

«El Grupo de Trabajo PASTI convocó a representantes de Golden Eagle y representantes de los clientes con el fin de aclarar las actividades comerciales realizadas. La convocatoria se hizo para responder temprano a la información del público que recibió ofertas de alivio de la deuda de Golden Eagle», dijo Hudiyanto, citado en su declaración, el martes 14 de octubre de 2025.

Explicó que al proceso de solicitud de aclaraciones asistieron miembros del Grupo de Trabajo PASTI compuesto por la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia de Indonesia, el Ministerio de Comercio de Indonesia, el Ministerio de Comunicación y Digital de Indonesia.

Autoridad de Servicios Financieros (OJK).

Luego también están el Ministerio de Inversiones y Downstreaming de la República de Indonesia/BKPM, la Agencia Estatal de Inteligencia, la Agencia Nacional Cibernética y Criptográfica y el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras. Como resultado se obtuvo información respecto a la legalidad y modelo de negocio que lleva a cabo Golden Eagle, a saber:

– Golden Eagle ofrece al público un programa de eliminación de la deuda bancaria que, según afirma, se basa en 24 (veinticuatro) fundamentos legales;

– Golden Eagle no puede dar una explicación sobre el fundamento jurídico de la reclamación;

– Golden Eagle no tiene entidad jurídica en Indonesia; Y

– Golden Eagle no cuenta con permisos de operación claros.

«A partir del proceso de aclaración, el Grupo de Trabajo PASTI decidió detener las actividades de Golden Eagle de ofrecer alivio de la deuda», subrayó.

Además, según él, el Grupo de Trabajo PASTI junto con el Gobierno de la ciudad de Yogyakarta también han estudiado el programa de financiación de inversiones no APBN/APBD ofrecido por Golden Eagle al Gobierno de la ciudad de Yogyakarta.

Como resultado, se afirma que los fondos provienen de la liquidez macroprudencial del Banco de Indonesia y de la Unidad de Gestión de Activos del banco implementador. Compuestas por subvenciones para proyectos de consumo e inversiones puras para proyectos de naturaleza orientado a ganancias.

Ilustración de la deuda. Foto : ENTRE FOTOS/Akbar Nugroho Gumay