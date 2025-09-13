El grupo de trabajo de PKH volvió a ganar millones de hectáreas de bosques que se usan ilegalmente

Yakarta, Viva – Fuerza de trabajo Control Regional Bosque (Grupo de trabajo de PKH) tuvo éxito en reasontrar millones de hectáreas de áreas forestales nación que ha sido utilizado ilegalmente. Los esfuerzos del país para defender la soberanía de los recursos naturales (SDA) nuevamente muestran resultados concretos.

Hasta ahora, el área total del área forestal que fue controlada con éxito por la Fuerza de Tarea de PKH bajo el liderazgo del Fiscal General de Jóvenes por delitos especiales (JAM-PIDSUS) Febrie Adriansyah como el Presidente del Ejecutivo llegó a 3,312,022.75 hectáreas (HA).



Ilustración de tierras agrícolas.

De esta cantidad, 915,206.46 ha sido presentado a los ministerios correspondientes. Los detalles, 833,413.46 ha se asignan a PT Agrinas para la gestión productiva, mientras que 81,793.00 ha son devueltos como un área de conservación en el Parque Nacional Tesso Nilo, RIAU.

En cuanto al resto, 2,398,816.29 ha, todavía están en el proceso administrativo e inmediatamente se someten a los ministerios relevantes.

No solo las plantaciones ilegales de palma aceitera, el grupo de trabajo PKH ahora está apuntando al control de las empresas mineras en el área forestal sin permiso (IPPKH). Basado en datos preliminares, el área del bosque a controlar debido a actividades mineras ilegales alcanza 4,265,376.32 ha.

«Los resultados del control de re -Control se presentarán temporalmente a través del Ministerio de SOES a la minería de la industria indonesia (ID mental) que se administrará, de modo que pueda proporcionar beneficios directos para el estado y la comunidad», dijo el jefe de la oficina del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) de la oficina del Fiscal General, la Supria de Anang, citó a la oficina oficial de su declaración oficial el sábado 13 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, el presidente de la Fuerza de Tarea del PKH, Febrie Adriansyah, enfatizó que el enfoque de control del área forestal no solo está orientado a los criminales, sino que prioriza el control de las áreas forestales por el estado.

Según él, los perpetradores deben restaurar la ganancia completa que se obtiene ilegalmente al país.

«Si hay partes que no son cooperativas o intentan obstaculizar la implementación de esta política, el acuerdo puede aumentarse al ámbito de la aplicación de la ley criminal, ambas basadas en el derecho administrativo, la Ley Penal de Corrupción o la Ley de Lavado de Money (TPPU)», dijo Febrie.



Ilustración de bosques y incendios terrestres en Mudung Darat Village, Distrito de Maro Sebo, Muaro Jambi Foto : Nasución de syarifuddin (Jambi)

Se espera que este paso decisivo obtenga una respuesta positiva de los actores comerciales. El éxito de la implementación fortalecerá la posición del país en la gestión de los recursos naturales en interés de las personas. Por el contrario, el fracaso tendrá implicaciones para las leyes más duras.

Con el apoyo de todas las instituciones, los pasos para controlar el área forestal marcaron el compromiso del estado de restaurar los derechos de las personas a los recursos naturales, así como un fuerte mensaje de que la gestión forestal ya no debería ser monopolizada ilegalmente.