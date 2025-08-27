El grupo de chicas K-pop que Queenz Eye habla de la identidad, el crecimiento y lo que los mantiene en marcha

El grupo de chicas K-pop que Queenz Eye se renovó recientemente con una alineación de seis miembros que incluye dos miembros originales, Won Chae y Ah Yoon, y cuatro caras nuevas: Kiirii, Seo Vin, Jin Yul y Seo Ha.

En los últimos años, la escena K-pop ha sufrido una transformación significativa. El enfoque de la industria de la música ha cambiado de promover la uniformidad entre los miembros del grupo a celebrar la individualidad de cada miembro y mostrar fácilmente sus contrastes. Esta evolución refleja tendencias culturales más amplias en las que los fanáticos buscan una representación diversa y conexiones personalizadas con ídolos, especialmente a través de rasgos compartidos que van desde letreros de astrología y tipos de MBTI hasta peculiaridades de personalidad y preferencias alimentarias no convencionales.



La palabra clave aquí es «identificable». Los fanáticos no solo aceptan sino que aman las imperfecciones, las vulnerabilidades y los rasgos únicos que hacen que su miembro favorito (también conocido como su «sesgo») sea más humano. Es más probable que los fanáticos busquen un punto de entrada a través del miembro que resuene más profundamente con ellos.

Los seis miembros de Queenz Eye ofrecen una persona única que contribuye a una identidad grupal multifacética. El grupo tomó medidas adicionales para garantizar que cada miembro individual tuviera su momento para brillar. Desde películas visuales individuales hasta canciones de portada individuales, el proceso de revelación del miembro se trataba de que los fanáticos se familiaricen con cada miembro antes de darles la imagen más amplia de todo el grupo.

Casa de relaciones públicas 501 / fotografía de Minsuk Kim

Ganó chae

El líder del grupo y también el miembro más antiguo, Won Chae se lleva con un gran aseguramiento y autenticidad. Ella dice que abraza el lema personal de «nunca establece mis propios límites», utilizando cada desafío que se presenta como una oportunidad para romper sus propios registros y empujar los límites. Su determinación se fortalece con el recuerdo de un momento formativo como aprendiz, cuando su maestra vocal le dijo: «Si no puedes creer en ti mismo, cree en mí que cree en ti». Esa confianza se convirtió en una fuente duradera de fuerza.



Won Chae gravita hacia una imagen limpia, pura y fuerte, prefiriendo mostrar su verdadero ser sin adornos. Le gusta ser animado y hacer reír a la gente, pero detrás de escena es más introspectiva y tierna. «Lloro fácilmente, a veces pienso demasiado», comparte. «En realidad soy bastante consciente de sí mismo y sensible por dentro». Esta mezcla de resolución, apertura a la vulnerabilidad y la profundidad emocional la da forma tanto como intérprete como persona.

Casa de relaciones públicas 501 / fotografía de Minsuk Kim

Ah Yoon

El rapero y segundo miembro fundador del grupo, Ah Yoon, encarna el tipo de dualidad artística que hace que la próxima generación de K-pop sea tan convincente. En su miembro revelador de películas visuales, deliberadamente eligió cambiar de su imagen elegante y carismática anterior para mostrar lo que ella llama su lado «brillante y puro», una evolución calculada que revela a alguien sin miedo a mostrar múltiples facetas de su personalidad. Y Ah Yoon es muy consciente de la fuerza de sus contrastes: «Sé que me veo frío cuando no estoy sonriendo, pero cuando sonrío, saca un tipo diferente de encanto».



Lo que motiva su flexibilidad artística es una cosmovisión sorprendentemente madura conformada por la sabiduría de su madre. Ah Yoon vive por la filosofía de «Si no puedes evitarlo, disfrútalo». Ella sabe que este adagio puede parecer un cliché para algunos, pero aún tiene valor en él. «La gente no siempre puede hacer solo lo que quieren hacer, así que cuando llega esa situación, estoy decidida a disfrutarla», comparte.

Casa de relaciones públicas 501 / fotografía de Minsuk Kim

Correr

Kiirii dice que está realmente entusiasmada con crecer y desarrollarse como artista con su nuevo equipo y está ansiosa por la transformación y las expectativas de romper. «Mi mayor deseo es que la gente piense: ‘¡Guau, ella tiene más carisma ahora!’ En comparación con mis días anteriores de Idol en Tailandia ”, comparte. Si bien tales cambios pueden venir con las luchas, se dedica a la idea de centrarse en el progreso, no en la perfección. Incluso cuando no se siente perfecta, regularmente se da conversaciones internas al repetir: «Hoy, yo, yo es mejor que yo de ayer».



Kiirii espera sorprender a los fanáticos con sus personas duales dentro y fuera del escenario. Ella sabe exactamente quién es ella en diferentes situaciones y disfruta del factor sorpresa que viene con la revelación de sus lados juguetones. «Al principio, podrías pensar que estoy bastante tranquilo y de pocas palabras, pero una vez que me siento cómodo con la gente, me vuelvo extremadamente conversador y me encanta jugar bromas», dice. Su deseo de abrazar la dualidad también se extiende al grupo. «Espero que la gente piense, ‘Aw, Queenz Eye es lindo’ y luego mira nuestras etapas, y diré: ‘¡Woah, Queenz Eye es realmente poderoso!'»

Casa de relaciones públicas 501 / fotografía de Minsuk Kim

SEO vin

Otra nueva adición al grupo, SEO VIN encarna la calidez tanto en imágenes como en espíritu. Su maestra de baile le dijo una vez que tiene energía cálida y suave y que se aferra a esos comentarios como un atesorado cumplido, relatándolo con un orgullo obvio. «Quiero compartir esa energía no solo en el escenario sino en la vida cotidiana y construir toda mi identidad artística en torno a esta idea de calidez como fuerza», explica.



Parte de los preparativos de SEO Vin para el debut ha incluido investigar cómo mostrar expresiones serias y carismáticas que contrastan con su actitud naturalmente alegre, con la esperanza de que los fanáticos aprecien sus diversas expresiones faciales. Hay una consideración sobre cómo ha construido su personalidad artista, capas de calidez con intensidad y siempre pensando en qué energía está poniendo en el mundo. Su lema familiar es «Recuerda tus comienzos», una ideología que la ayuda a mantener la pasión y el coraje de la primera vez de cada experiencia. «Quiero acercarme a cada momento sin arrepentimiento», dice ella, «y mantenga viva esa emoción inicial».

Casa de relaciones públicas 501 / fotografía de Minsuk Kim

Jin Yul

En más de un sentido, el nuevo miembro Jin Yul está lleno de sorpresas. En el exterior, Jin Yul irradia una energía elegante y reservada. «Creo que parezco tímido cuando no estoy en el escenario», admite. Pero al contrario de su comportamiento moderado, «no puede esperar para mostrar su espíritu feroz y ardiente cuando actúa. Mi energía explosiva en el escenario puede ser un shock para aquellos que solo han visto mis lados reservados».



Jin Yul siempre ha seguido las palabras impartidas por sus padres a abrazar cada lado de sí misma: «Sigo siendo yo, ya sea que tenga éxito o falle». Esta perspectiva le permite comprender que si bien su viaje como artista puede estar llena de altibajos y evoluciones, siempre seguirá siendo la misma persona. Y ella está lista para las evoluciones. «Quería mostrar cómo he crecido en comparación con antes con este debut. Quiero tener más confianza en mostrar mis encantos de ahora en adelante», agrega.

Casa de relaciones públicas 501 / fotografía de Minsuk Kim

SEO HA

Como miembro más joven, el recién llegado Seo Ha aporta una energía brillante al equipo que puede no ser obvio a primera vista. «Raramente hablo cuando estoy con extraños», dice ella. «La gente podría pensar que soy extremadamente tranquilo y tímido, pero en realidad estoy realmente animado». Este contraste entre una primera impresión introvertida y una naturaleza inesperadamente enérgica agrega profundidad a su personaje, haciéndola accesible pero intrigante.



Preparándose para el debut poner SEO HA en algunos momentos difíciles, pero en lugar de darse por vencido ante la adversidad, dice que aprendió a prosperar. «Solía ​​frustrarse cada vez que las cosas no funcionaban o me enojaban o triste conmigo mismo», recuerda. «Pero entonces alguien me dijo:» El pensamiento positivo constante multiplica las habilidades de uno «. Las palabras me ayudan a mantenerme positivo, pase lo que pase «. Su capacidad para mantener una perspectiva positiva mientras abraza sus lados tranquilos y vibrantes revela a un individuo reflexivo y auténtico que crece a través de desafíos y conexiones.

Para estas seis personas talentosas, prepararse para su debut fue un proceso extendido de descubrimiento para su identidad propia. Mientras entrenaban, se filmaban y se reintrodujeron al público, los miembros empujaron los límites de sus zonas de confort. Jin Yul recuerda haber probado colores y siluetas que nunca había usado antes, y pensando: «¡Oh, puedo lograrlos! ¿Este color realmente me parece bien?» Y SEO HA se sorprendió gratamente al descubrir un nuevo lado de su personalidad: «Sabía que disfrutaba la compañía de otras personas una vez que abrí, pero no sabía cuánto me encantaba hablar hasta que conocí a los miembros».



Ese espíritu de autodescubrimiento pronto se expandió más allá del crecimiento personal en cómo se conectaron entre sí. Ser un ídolo K-pop viene con prácticas duraderas y agotadoras, sesiones de filmación y actuaciones, pero los miembros también encontraron nuevas fuentes de fuerza entre sí. Ah Yoon dice que admira la mentalidad positiva de Seo Vin y describe cómo «Seo Vin siempre hace reír al resto de nosotros y comparte palabras amables con todos». Y SEO HA encuentra inspiración en el esfuerzo de Won Chae para «mantener los espíritus de todos altos durante los horarios de peaje físico y mentalmente».

Casa de relaciones públicas 501 / fotografía de Minsuk Kim

Para el público, son que Queenz Eye. El uno para el otro, son seis amigos que construyen un vínculo destinado a durar toda la vida. Won Chae recuerda un día que pasó juntos el 1 de enero, montando bicicletas, explorando los mercados y compartiendo comida. Ese día, escribieron sus sueños personales y sus objetivos grupales, luego colocaron las notas junto con las fotos como recordatorios diarios. «Es un recuerdo muy cálido», dice ella, reflexionando sobre el momento. Kiirii recuerda un concierto improvisado en la sala de práctica hasta altas horas de la noche. Cuando Won Chae y Ah Yoon comenzaron a tocar música, todo el equipo bailó, se rió y se soltó. Esos momentos juguetones ayudaron a los miembros a acercarse. «Nos encanta hacer el uno al otro y hacer que el estado de ánimo se sienta humorístico. Como esos momentos se acumulan, nos volvimos más cerca el uno del otro», dice Kiirii. «Es el tipo de intimidad casual que convierte a un grupo en una familia».



Esa misma calidez ahora se extiende más allá del grupo cuando Queenz Eye invita a los fanáticos a su círculo. La construcción de un fandom duradero comienza con una conexión auténtica, y su enfoque se basa en quiénes son tanto individuos como como grupo. Ah Yoon expresa el deseo de que los fanáticos se sientan como amigos. «Quiero que nuestros fanáticos puedan hablar con nosotros, ya sea que estén felices o pasando por un momento difícil. Quiero que nos celebremos y nos apoyemos», dice ella. Reflejando la forma en que los miembros son los sistemas de apoyo del otro, Seo Vin enfatiza la fuente de fuerza que quiere que el grupo sea para los fanáticos: «Espero que podamos darnos fuerza.



En este nuevo capítulo, Queenz Eye ha puesto su mirada en una variedad de objetivos, desde altas ambiciones como el sueño de Won Chae de «poner nuestro nombre en las listas» y celebrar un «concierto independiente» hasta el deseo de SEO Vin de «colocar primero en un programa de música». Igual de importante para ellos es la esperanza de simplemente mantenerse unido por su amor genuino por la música y el rendimiento. En palabras de Seo Vin, «Realmente creo en el dicho:» La sinceridad gana sobre todo «. Si nos mantenemos fieles a nuestros corazones, seguiremos acercándonos a los hitos que pueden sentirse fuera de su alcance en este momento «.

El álbum debut de Queenz Eye «Prism EP.01» ahora está disponible en todas las principales plataformas de transmisión.