El Grooming no sólo afecta a los niños, los adultos también pueden convertirse en víctimas. Reconocer las señales

VIVA – Término aseo actualmente está siendo ampliamente discutido por el público después de su libro Broken String Aurelie Moeremans. El libro escrito por Aurelie Moeremans contiene una memoria de su amarga experiencia como víctima del acicalamiento.

En el libro, se dice que el supuesto acicalamiento se produjo cuando la actriz, nacida en 1993, todavía tenía 15 años. Admitió que fue víctima de manipulación, pero aún así pudo salvarse poco a poco.

Según el sitio web de la organización contra la violencia sexual, RAINN, el Grooming generalmente comienza con una actitud amistosa, un papel de mentor o amabilidad que poco a poco se convierte en manipulación, control y acoso o violencia sexual. Varias víctimas adolescentes incluso admitieron que durante el proceso de preparación se sentían como si se estuvieran enamorando.

El cuidado no es un evento único, sino un proceso. Esta acción puede durar semanas, meses e incluso años y, a menudo, involucra a la familia y el entorno de la víctima. Los agresores utilizan el acoso sexual para crear condiciones ideales en las que llevar a cabo el acoso sexual, incluso generando la confianza de cualquiera que pueda obstaculizar sus intenciones.

Hablando de acicalamiento, cualquiera puede sufrirlo, pero los dos grupos siguientes tienen el mayor riesgo: los niños y los adultos vulnerables. Los perpetradores tienden a atacar a personas que son más fácilmente aisladas, silenciadas o manipuladas.

Niños: edades de 0 a 17 años

Los niños de todas las edades son especialmente vulnerables porque todavía están aprendiendo a comprender los límites, la confianza y las relaciones. Los adultos suelen ocupar posiciones de poder, lo que da lugar a desequilibrios de poder. A los niños también se les suele enseñar a obedecer a los adultos y pueden confundir la atención con el afecto, lo que dificulta reconocer o resistirse al acicalamiento.

Adultos vulnerables: la mayoría mayores de 18 años

Esto incluye a los adultos que dependen de otros para recibir atención, apoyo o recursos, como los ancianos, las personas con discapacidades o aquellos que atraviesan dificultades económicas o de vivienda. Los perpetradores pueden aprovechar la dependencia, el aislamiento o la falta de sistemas de apoyo para controlar a las víctimas. En algunos casos, el abusador utiliza su papel de cuidador, jefe o compañero para normalizar las violaciones de límites y hacer que la víctima sienta que no puede hablar ni irse.