El grito y la sonrisa del ministro de Wamenaker Immanuel Ebenezer después de ser sospechoso

Yakarta, Viva – Viceministro de Manpower (Viceministro) Immanuel Ebenezer Gerungan había llorado y luego sonrió después de convertirse sospechar presunto caso extorsión Relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

Leer también: Recuerde las palabras de Immanuel Ebenezer, pidiendo a los corruptores que sean sentenciados a muerte: ¡estamos hartos!



Basado en informes sobre reporteros en el edificio rojo y blanco KPKYakarta, viernes, el viceministro lloró antes de ingresar a la sala de conferencias de prensa.

Al ingresar a la sala de conferencias de prensa, el viceministro había sonreído y levantó dos pulgares hacia arriba.

Leer también: No solo la extorsión, este es un hecho que hace que Noel CS fue cobrado bajo el artículo de extorsión por el KPK





Viceministro de Immanuel Ebenezer lloró cuando usaba un chaleco de prisionero de KPK

También levantó brevemente el pulgar hacia atrás e incluso apretó las manos esponjadas antes de salir de la sala de conferencias de prensa.

Leer también: Wamenaker Noel afirmó no ser anotado ott, el KPK reveló el escándalo de Rp81 mil millones



Después de que terminó la conferencia de prensa, también parecía sonreír ampliamente al equipo de medios que estaba esperando que entrara en el auto de la prisión y esperaba obtener amnistía.

«Espero que reciba la amnistía del presidente Prabowo», dijo el viceministro antes de ingresar a un automóvil de detención en el complejo de la Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK), Yakarta, el viernes.

Se sabe que el KPK nombró al vice Ministro y a otras 10 personas como sospechosos en el caso.

Se sospecha que viola la carta E y/o el artículo 12b de la Ley de la República de Indonesia Número 31 de 1999 sobre la erradicación de la corrupción según lo modificado por la ley número 20 de 2001 Jo. Artículo 55 párrafo (1) a 1 del Código Penal.

Además, el KPK detuvo al vice Ministro y a otros 10 sospechosos durante los primeros 20 días, que es del 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025 en el Centro de Detención de la Sucursal de Edificio Rojo y Blanco de KPK.

La noticia de KPT KPT del viceministro de Immanuel Ebenezer Gerungan fue confirmado por el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto.

Fitroh dijo que el OTT estaba relacionado con la supuesta extorsión de la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3). También dijo que el KPK confiscó docenas de vehículos en el OTT.

Además, el KPK también selló la sala de la Dirección General de Empleo y Supervisión de Seguridad Ocupacional y Supervisión de Seguridad (Ditwasnaker y K3) Ministerio de mano de obra. (Hormiga)