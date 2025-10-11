El gran problema de Irak que podría hacer que la selección de Indonesia vaya al Mundial de 2026

VIVA – Equipo Nacional Irak se enfrenta a problemas complicados en el sector de defensa antes del partido contra Selección Nacional de Indonesia en la continuación de la cuarta ronda de Clasificación Copa del Mundo 2026 Zona Asia. Esta condición podría ser una oportunidad de oro para que el equipo de Garuda consiga la victoria en Jeddah.

Los principales problemas de Irak surgen del desequilibrio de su plantilla. Según se informa, el entrenador Graham Arnold aún no está seguro de determinar la composición de los jugadores, especialmente porque se considera que la calidad de la línea defensiva no está al mismo nivel que la de los sectores medio y delantero.

El ex jugador de la selección iraquí Haider Mahmoud incluso piensa que Arnold se enfrenta a grandes problemas.

«La selección iraquí tuvo dificultades para elegir jugadores contra Indonesia. Tienen muchas opciones en el centro del campo y en la delantera, pero en defensa es una historia diferente», dijo Mahmoud citado por Win Win.

Irak tiene varios centrocampistas y delanteros capaces, como Aymen Hussein, Mohannad Ali, Bashar Rashan y Zidane Iqbal. Sin embargo, en la zaga la situación dista mucho de ser la ideal.

«El entrenador Graham Arnold se sentirá confundido por las limitadas opciones en defensa. Esta zona es realmente inestable. Esperemos que todo vaya bien», dijo Mahmoud.

En términos de cantidad, Irak tiene alrededor de 10 defensores, entre ellos Rebin Sulaka, Merchas Doski, Manaf Younis y Frans Putros. Sin embargo, en términos de calidad y consistencia, se considera que su defensa no es lo suficientemente fuerte para enfrentar la presión de un equipo agresivo como Indonesia.

Patrick Kluivert y su equipo ciertamente pueden aprovechar esta situación. Con el regreso de Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen y Ole Romeny, Garuda tiene la oportunidad de presionar a Irak mediante ataques rápidos por las bandas y pases filtrados.

Además, la defensa iraquí a menudo tiene dificultades para enfrentarse a equipos con patrones de presión elevados, algo que Indonesia empezó a demostrar en el partido contra Arabia Saudita.

El partido Irak vs Indonesia se llevará a cabo en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, el sábado (10/11) por la tarde hora local o el domingo (10/12) temprano en la mañana WIB. La victoria es objetivo obligatorio para Garuda para mantener sus esperanzas de clasificarse para la siguiente ronda Clasificación para el Mundial 2026.