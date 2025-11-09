El gran novato de los Cowboys fue catalogado como ‘hombre extraño’ después del intercambio

Ha resultado ser una semana bastante buena para Dallas. vaqueros tener un descanso, con la desalentadora derrota del lunes ante el Cardenales seguido por los monstruosos movimientos del martes en la fecha límite de cambios y luego, por supuesto, la tragedia del suicidio de Marshawn Kneeland anunciada el jueves. La dificultad de procesar la tragedia de Kneeland afectará a los jugadores y a la franquicia mucho más allá de estos días iniciales.

El equipo eventualmente regresará al fútbol, ​​con un partido que debe ganar el lunes por la noche contra los Raiders, seguido por el desafío de los Águilas, jefes y Lions, una racha que requerirá dos victorias, de alguna manera, si los Cowboys quieren seguir en la lucha por los playoffs de la NFC.

La próxima vez que los Cowboys salgan al campo, tendrán una defensa rehecha, con un liniero defensivo estrella. Quinnen Williams en el interior y logan wilson como apoyador, con suerte acompañado por un DeMarvion Kneeland en recuperación.

Esas son buenas noticias para los Cowboys en su conjunto. Pero probablemente significará problemas para un novato prometedor.

Jay Toia de los Cowboys ha tenido problemas

eso seria Jay Toiala selección de séptima ronda de los Cowboys procedente de UCLA. Ha recibido el 29,2% de las jugadas del equipo en defensa en los cuatro partidos que ha jugado esta temporada, un número bastante bueno para un jugador en su posición de draft. Pero hasta ahora sus oportunidades se han visto arrolladas, obteniendo una calificación de Pro Football Focus de solo 29,5, la peor en el NFL entre los linieros defensivos con al menos 50 jugadas esta temporada.

Toia, de 6 pies 2 pulgadas y 342 libras, y solo 22 años, podría tener futuro en la NFL. Pero no debería recibir un regalo, no hasta que mejore drásticamente.

Toia ha luchado en sus oportunidades

En el sitio Cowboys Wire de USA Today, se señaló que Toia y Perrion Winfrey deberían estar en una batalla por los representantes que están disponibles detrás de Williams, Kenny Clark y Osa Odighizuwa. Winfrey ha estado fuera por una lesión en la espalda y debería estar lista para regresar después de una temporada en IR.

Incluso Winfrey podría quedarse al margen.

Escribe Cowboys Wire: «Toia ha tenido problemas en su primer año y podría ser el hombre extraño. La partida de Mazi Smith ayuda un poco, pero con Perrion Winfrey pronto regresando de IR, la batalla ha comenzado. Dependerá de Winfrey y Toia pelear en la tabla de profundidad, siendo el veterano el que tiene más probabilidades de ganar la batalla por los restos».

Los vaqueros aún podrían tener planes a largo plazo

Eso no quiere decir que Toia no estará con los Cowboys en el futuro, pero solo fue un jugador marginal en el mejor de los casos. Sin embargo, su tamaño y juventud lo convierten en una posibilidad a largo plazo para esta plantilla.

Esto es lo que El sitio web Blogging the Boys escribió sobre Toia después de que los Cowboys lo adquirieran el año pasado:

«Con 340 libras, Toia ha pasado las últimas tres temporadas ocupando espacio para la línea defensiva de los Bruins. Es un jugador hiperactivo, siempre moviéndose y empujando lentamente la pila. Es un obstáculo constante que obliga a las ofensivas a encontrar otro camino. Si bien no es un gran eliminador, tiene buena conciencia de juego y seguirá la jugada. Esto crea oportunidades para desvíos de pase y tacleadas tardías. No se rinde. Y si bien su papel será el de detener carreras en dos intentos. nariz, sus pies felices le permiten crear presión sobre el mariscal de campo”.