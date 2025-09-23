El Gran Final se queda en la cima de la taquilla del Reino Unido, Irlanda

Universal «Downton Abbey: el gran finalLideró la taquilla del Reino Unido e Irlanda para un segundo fin de semana, tomando £ 2.2 millones ($ 3 millones) para elevar su total a £ 10.1 millones ($ 13.7 millones), según ComScore.

Warner Bros. ‘ «The Conjuring: Últimos ritos«Fue el número 2 con $ 2 millones, llevando el título de la franquicia de terror a $ 20.2 millones después de tres semanas. Sony Pictures» «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle«Se mantuvo bien en el número 3, agregando $ 1.2 millones por un acumulativo $ 7.4 millones.

«The Long Walk» de Lionsgate UK permaneció en la mezcla en el número 4 con $ 1.1 millones, tomando su total a $ 3.5 millones, mientras que «The Roses» de Disney completó los cinco primeros con $ 815,000 por un total de $ 11.5 millones.

El nuevo lanzamiento de Sony «A Big Bold Beauty Journey» abrió en el número 6 con $ 722,000. El remanente animado de Universal «The Bad Guys 2» colocó el número 7 con $ 314,000, elevando su cuenta a $ 17.9 millones. Event Cinema mantuvo el impulso como «entre otras cosas del Teatro Nacional – NT Live 2025» recaudó $ 292,000 en el número 8, por un total de $ 1.9 millones.

La edición del 60 aniversario «The Sound of Music» de Trafalgar Seleing cantó su camino al No. 9 con $ 241,000, mientras que Magnetes Fotes «Tesciowie 3» completó el top 10 con $ 197,000.

Warner Bros. desata «One Battle After Otro» el viernes, un lanzamiento a gran escala en más de 300 ubicaciones. Lionsgate UK lanza la secuela de terror Slasher de Renny Harlin «The Strangers: Capítulo 2».

Entre las entradas de Arthouse e Indie, Verve Pictures revela el drama de la relación «Una noche como esta», el lanzamiento de Vertigo saca el thriller de Emma Thompson «The Dead of Winter». Las «novias» de Nadia Fall’s Sundance, presentadas por Vue Lumière, se abre en más de 100 sitios. Las ofrendas documentales incluyen «Ellis Park» de Justin Kurzel de CONIC, «The Bibliotecarians» de Dogwoof, «Paris 75» de Bruise Films y «Irvine Welsh: la realidad: realidad» de Kaleidoscope Entertainment «.

Los títulos asiáticos traen más variedad. «Detective Conan: Ony Flashback», de Trinity Filmed Entertainment, expande la franquicia de anime, «OG» de Dreamz Entertainment, es toplada por Telugu Cinema Star Pawan Kalyan «,Confinado«De los espectadores de entretenimiento es la entrada de los Oscar de la India, mientras que Trafalgar Seleming está manteniendo el enfoque en el cine de eventos con conciertos de BTS remasterizados» The Wings Tour: The Final «y» The Most Beautiful Moment of Life on Stage: Epíloga «, cada uno de los cuales juega con más de 100 lugares a mitad de semana.

Parkland Film Capital está abriendo la comedia francesa «Better Days»

Disney revisa su fenómeno de escena a pantalla con «Hamilton (décimo aniversario)», mientras que Park Circus agrega nostalgia de superhéroes a la alineación con el «Spider-Man 2.1» de Sam Raimi. Universal también está marcando un hito, reeditando a «Billy Elliot» para su 25 aniversario y la película de Blue Finch Lanzando Revisits Saul Dibb’s «Bullet Boy».