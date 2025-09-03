El gran final no tiene ‘planes reales’ para un espectáculo más

Los cielos abrieron la Plaza Leicester de Londres el miércoles por la noche como «Abadía de Downton: The Grand Finale ”tuvo su estreno mundial, con una lluvia vertiente que empapaba la línea de los medios y los fanáticos que esperaban horas para vislumbrar al amado elenco. Fue un final de franquicia británico por excelencia marcado por el clima esencialmente británico, con el cielo solo que cedió brevemente el conjunto de la carpeta roja antes de que la tormenta fuera de la tormenta.

Fuera del Odeon Luxe, el productor Gareth Neame dijo que el éxito global del programa provino de su combinación de estructura de clase «expresamente británica», drama familiar, comedia y romance. «Creo que en primer lugar espera que los fanáticos amen esta película y sientan que es el botón final en todo el asunto», señaló. Mientras estresaba que «no hay planes reales» para más, Neame reconoció que en el clima de hoy en día «¿Quién sabe lo que depara el futuro?»

Julian Fellowesquien ha escrito cada episodio y película, llamado el viaje de 15 años «un momento extraordinario en nuestra vida, que nunca olvidaré y que nunca repetiré». Decir adiós a la condesa viuda de Maggie Smith fue «bastante difícil», admitió, describiéndola como «tan icónica en el centro del espectáculo».

El director Simon Curtis dijo que su prioridad era «honrar a este maravilloso conjunto de personajes y actores» mientras aseguraba que la película funcionara para los recién llegados. Añadió: «Espero que ‘Downton’ sea observado durante muchos años. Es uno de esos programas de televisión como ‘The Sopranos’ o ‘Mad Men’ que creo que vivirá para siempre».

La productora Liz Trubridge señaló el desafío de entregar un cierre a un conjunto tan grande: «No tuvimos que concluir a todos, pero tuvimos que hacer una buena historia y agitar las emociones». Con el soporte de las características de enfoque, agregó, «cualquier cosa es posible» para el futuro.

Michelle Dockery, quien ha interpretado a Lady Mary desde 2010, dijo que la despedida fue «conmovedora para nosotros», y agregó: «Siento que he crecido con ella … siempre será parte de lo que soy». Laura Carmichael, regresando como Lady Edith, describió a su personaje como «fuerte y poderoso» y dijo que esperaba mantener la «confianza» de Edith para sí misma.

Joanne Froggatt, quien interpreta a Anna Bates, reflexionó sobre el atractivo universal del programa: «En última instancia, se trata de amor, relaciones y pérdidas. Las historias son historias humanas, y todos somos humanos, y todos podríamos conectarnos con eso».

Mientras la multitud empapada aplaudió dentro del cine, Fellowes capturó el sentimiento de la noche: «Somos parte del club ‘Downton’, y cuando nos encontramos asombrados en nuestros palos en 20 años, ese será el factor que nos une».