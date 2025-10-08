El gran diseño necesita proteger a los trabajadores migrantes indonesios

VIVA – El Ministro del Interior (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian recibió la visita del Ministro Pantalla Trabajadores migrantes indonesios (P2MI) Mukhtarudin y su personal en la Oficina del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), Yakarta, martes (7/10/2025). La reunión discutió una serie de cuestiones estratégicas, incluidos los esfuerzos para fortalecer la protección de los trabajadores migrantes indonesios.

En esa ocasión, el Ministro de Asuntos del Interior enfatizó la importancia de preparar el gran diseño P2MI como guía conjunta en la formulación de políticas. Según él, con un diseño grande, será más fácil mapear actividades y participación de las partes interesadas en cada etapa, a partir de la preparación, la partida, la colocación, hasta la repatriación posterior.

Además, el Ministro de Asuntos del Interior evaluó la necesidad de fortalecer las instituciones P2MI, tanto en términos de gobernanza como de regulaciones. Dio un ejemplo, la optimización de los Centros de Capacitación de Trabajo (BLK) que han sido implementados por varios gobiernos regionales (PEMDA) puede ser una referencia para fortalecer el sistema de capacitación para los trabajadores migrantes. Además de eso, el fortalecimiento de P2MI también se puede lograr mediante la expansión de la coordinación intersectorial e involucrando ministerios/instituciones relevantes en la formulación de políticas más integrales.

«En mi opinión, el potencial de los trabajadores migrantes es muy grande», dijo el Ministro del Interior.

El Ministro del Interior también destacó la importancia de mejorar la calidad de los recursos de los trabajadores migrantes. Según él, este esfuerzo no solo tendrá un impacto en mejorar el bienestar de los trabajadores, sino que también fortalecerá la competitividad de los trabajadores indonesios en el escenario global. Agregó que la mayoría de los trabajadores migrantes indonesios todavía están dominados por el sector nacional, por lo que aumentar la competencia es muy urgente.

Además de las habilidades técnicas, el Ministro de Asuntos del Interior enfatizó la necesidad de mejorar las habilidades de idiomas extranjeros. El dominio del idioma, dijo, fortalecerá la imagen y el profesionalismo de los trabajadores migrantes a nivel internacional.

En esta ocasión, el Ministro del Interior también expresó sus puntos de vista con respecto a la importancia de construir un sistema de protección integrado en el sector de trabajadores migrantes. Este sistema incluye la participación del gobierno regional en el reclutamiento de posibles trabajadores, abriendo oportunidades de trabajo, así como desarrollar un sistema educativo que pueda equipar a los posibles trabajadores migrantes en su conjunto.

La opinión del Ministro del Interior es una respuesta a una serie de problemas que enfrentan el Ministerio P2MI en la gestión de trabajadores migrantes en el campo. Entre ellos, primero, los módulos de capacitación en el BLK del gobierno regional aún varían de una región a otra, y aún no están completamente alineados con las necesidades del mercado laboral migrante.