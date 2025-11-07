El Gordo Hoto Votto Jule Sin el Shajab con el Ramadán, Internauta: Atagholds del

Jacarta – En medio de la noticia de una demanda de divorcio presentada por Na veinte a Julia Prastini alias Navidad al Tribunal Religioso. El público se enfureció cuando se difundió en las redes sociales una foto de Jule y la boxeadora Safrie Ramdhan en un ascensor.

En la foto, se ve a Jule no solo con Safrie Ramadhan, sino que también hay un amigo y una amiga que los acompañan. Lo que hizo que los internautas negaran con la cabeza fue la apariencia de Jule, que parecía normal después de ser demandada por su marido.

En la foto compartida por la cuenta de Instagram @secretlifeofjuleeee._ se ve a Jule vistiendo una camiseta negra. También se la vio sin hijab y su cabello parecía suelto. Jule también parece estar sonriendo ampliamente a la cámara.

No sólo eso, el público también estaba furioso con los amigos de Jule y Safrie Ramahdan. Dijeron que no podían dejar de pensar en sus amigos que parecían apoyar su relación ilícita. Además, se añadió el título a la foto.

«Con nueva viuda», decía el pie de foto de la foto.

La última aparición de Jule con Safrie recibió muchos comentarios de los usuarios de las redes sociales. Muchos de ellos alentaron a Na Daehoon, víctima de la infidelidad de su esposa.

«Astaghfirullah continúa», dijeron los internautas.

«Finalmente Alá ha revelado toda su desgracia. Que Daehoon sea feliz», dijo otro internauta.

«Mis amigos están enfermos, a ellos también hay que aplicarles sanciones sociales», afirmó otro.

Como se informó anteriormente, Na Daehoon presentó oficialmente una demanda de divorcio contra Jule en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Daehoon presentó la demanda el jueves 6 de noviembre de 2025 por la tarde. En cuanto a los detalles de la demanda de divorcio presentada por Daehoon, el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta se negó a revelarlos.

«Oh, eso no es todo, eso no es todo, eso no está permitido. Eso es… Sí, eso es algo que está prohibido responder primero», dijo el oficial de relaciones públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Abid MH, cuando se reunió en su oficina.

Tampoco pudo proporcionar más detalles sobre el panel de jueces que manejará la demanda de divorcio. Considerando que el expediente de la demanda recién fue recibido por el tribunal el pasado jueves por la tarde.