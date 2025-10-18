El golpista de Madagascar presta juramento como nuevo presidente







Un coronel del ejército que tomó el poder en un militar El golpe tomó juramento como nuevo líder de Madagascar el viernes en una rápida toma de poder que derrocó al presidente y lo obligó a huir del país y esconderse. El coronel Michael Randrianirina, comandante de una unidad de élite del ejército, prestó juramento para convertirse en el nuevo presidente en una ceremonia en la sala principal del Tribunal Constitucional Superior de la nación y frente a sus nueve jueces vestidos de rojo.

Su ascenso a la presidencia se produjo apenas tres días después de que anunciara que las fuerzas armadas estaban tomando el poder en la extensa isla del Océano Índico de alrededor de 30 millones de habitantes frente a la costa este de África. Las Naciones Unidas han condenado la toma militar del poder como un cambio de gobierno inconstitucional, pero ha habido poca reacción significativa por parte de otros países, incluido el ex gobernante colonial de Madagascar, Francia.

Se desconoce el paradero del derrocado presidente Andry Rajoelina después de que abandonó el país, alegando que su vida corría peligro tras la rebelión de soldados leales a Randrianirina. Según los informes, escapó en un avión militar francés. En su ausencia, Rajoelina fue destituido en una votación en el parlamento el martes, justo antes de que el coronel anunciara que los militares tomarían el poder. El propio Rajoelina llegó al poder como líder de transición en 2009 después del golpe respaldado por los militares.

