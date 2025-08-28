El golf es una forma única de celebrar 80 años de independencia Indonesia

VIVA -El 8º espíritu de independencia de la República de Indonesia todavía se siente en el campo golf. Riverside Golf Club realizó un swing para mujeres para el torneo de golf de Merdeka el lunes 18 de agosto de 2025, con un total de deportividad y emoción.

Leer también: Celebre 80 años de la República de Indonesia, Bip to Dul Jaelani Únete al álbum 10 Windu Indonesia



Este torneo no solo es seguido por mujeres golfistas, sino también hombres. Además de la competencia en el campo, los participantes se miman con varios premios atractivos.

Hay un dibujo de la suerte con los premios para bicicletas, los utensilios de cocina premium, para los cupones de juego de golf. Los grandes premios también están esperando, comenzando desde el CVT Honda WRV en el hoyo 11, Honda Brio Satya CVT en el hoyo 4, hasta el premio de la puerta de los motores eléctricos U-Winfly.

Leer también: Robando atención durante el aniversario de la República de Indonesia, Bianca Alessia regresó con un regalo sorprendente



El gerente de marketing del Riverside Golf Club, Rusminingsih, dijo que este torneo fue más que una competencia.

«A través de las damas se balancean hacia Merdeka, queremos presentar una sensación de unión mientras celebramos el espíritu del nacionalismo. La deportividad, la atmósfera elegante y animada hacen que este torneo sea espacio para el logro mientras celebra la independencia», dijo.

Leer también: Dmasiv y Ghea Indrawari cerraron las festividades de la fiesta del pueblo para Indonesia 2025



Riverside Golf Club es conocido como el concepto de dónde se encuentra con el golf. Ubicado a lo largo del río Cikeas, Bogor, el campo PAR 72 de 18 hoyos está diseñado por la leyenda del golf del mundo, Greg Norman, alias el gran tiburón blanco.

Con un área de 90 hectáreas, Riverside combina los desafíos técnicos del juego con una atmósfera verde relajante.

Varios golfistas lograron registrar logros en este torneo. Para la categoría de mujeres, Meida apareció como mejor bruto en general, mientras que DWI AE ganó el mejor nett en general. En la categoría masculina, el mejor título general bruto recayó en Rofik, mientras que Edward trajo a casa el mejor título general de Nett.