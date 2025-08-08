El gol tardío de Persijap para la victoria de PSM, Persebaya humilló PSIM

Viernes 8 de agosto de 2025 – 21:01 Wib
Hacer, vivo – PSM Makassar tener que estar satisfecho con un puntaje de empate en la semana inaugural Súper liga 2025/26, viernes 8 de agosto de 2025.
Apareciendo en el Gelora BJ Habibie Stadium, Parepare, la victoria de PSM que estaba frente a los ojos de dispersión. Juku Eja tuvo que estar satisfecho con un puntaje de empate 1-1 debido a un gol tardío de JEPARA PERSIJAP.
PSM ganó primero a través del gol rápido de Victor Dethan en el minuto 7. Usó con éxito un pase de Victor Luiz.
Victoria de PSM que estaba frente a los ojos esparcidos en 90+8 minutos. Persijap pudo igualar a 1-1 a través de un gol de Franca Carlos.
En otro partido en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya, Persebaya Surabaya derrotó inesperadamente 0-1 de Psim yogyakarta.
Este resultado es sofocante para Persebaya, el objetivo de Bajul Ijo debe romperse antes del partido, que está en los 90+2 minutos a través de un gol de Ezequiel Vidal.
Mientras tanto, Borneo FC se dobló con éxito Bhayangkara Lampung FC 1-0 en el estadio Segiri, Samarinda.
El único gol de Pesut Etam fue anotado por la Legión Argentina, Mariano Peralta en el minuto 67.
