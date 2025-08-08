El gol tardío de Persijap para la victoria de PSM, Persebaya humilló PSIM

Hacer, vivo – PSM Makassar tener que estar satisfecho con un puntaje de empate en la semana inaugural Súper liga 2025/26, viernes 8 de agosto de 2025.

Leer también: La colaboración con PSM Makassar obtuvo el espíritu de ‘ser imparable como un campeón’



Apareciendo en el Gelora BJ Habibie Stadium, Parepare, la victoria de PSM que estaba frente a los ojos de dispersión. Juku Eja tuvo que estar satisfecho con un puntaje de empate 1-1 debido a un gol tardío de JEPARA PERSIJAP.

PSM ganó primero a través del gol rápido de Victor Dethan en el minuto 7. Usó con éxito un pase de Victor Luiz.

Leer también: Con respecto a la prohibición de los partidarios, el príncipe Siahaan desafía a I.League muestra la carta oficial de FIFA



Leer también: Comienza la Super League 2025/26, este es el resultado del Borneo FC vs Bhayangkara Lampung FC Duel.



Victoria de PSM que estaba frente a los ojos esparcidos en 90+8 minutos. Persijap pudo igualar a 1-1 a través de un gol de Franca Carlos.

En otro partido en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya, Persebaya Surabaya derrotó inesperadamente 0-1 de Psim yogyakarta.

Este resultado es sofocante para Persebaya, el objetivo de Bajul Ijo debe romperse antes del partido, que está en los 90+2 minutos a través de un gol de Ezequiel Vidal.

Mientras tanto, Borneo FC se dobló con éxito Bhayangkara Lampung FC 1-0 en el estadio Segiri, Samarinda.

El único gol de Pesut Etam fue anotado por la Legión Argentina, Mariano Peralta en el minuto 67.