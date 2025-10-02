España, Viva – Meta de último minuto Goncalo Ramos llevar a Paris Saint-Germain (PSG) Roba una dramática victoria por 2-1 de Barcelona En el segundo partido Campeón de la liga.

El partido, que tuvo lugar en el estadio LLuis Companys el jueves por la mañana, se volvió ferozmente.

El PSG se volvió para ganar a pesar de aparecer sin varios jugadores clave, dijo la página de la UEFA.

El PSG llegó a la casa de Barcelona con una condición flácida.

Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia y el deseo de Dou estaban ausentes debido a las lesiones, mientras que Marquinhos y Joao Neves no estaban en condiciones de ajuste.

Barcelona usó esta situación para dominar el partido desde los primeros minutos.

El rápido ataque de Blaugrana hizo que la línea de fondo del PSG abrumada para concedirse en el minuto 19.

Marcus Rashford dio un pase preciso a Ferran Torres, quien fácilmente conquistó el portero del PSG, Lucas Chevalier, para llevar a Barcelona 1-0 por delante.

El PSG no se rindió. En el minuto 24, Bradley Barcola tuvo una oportunidad de oro a través de un cebo innovador, pero su ejecución falló.

El espíritu de lucha de PSG finalmente produjo resultados antes del medio tiempo cuando en el minuto 38, la brillante acción de Nuno Mendes en el lado izquierdo de la defensa de Barcelona terminó con un pase maduro a Senny Mayulu.

Mayulu supera hábilmente a Pau Cubarsi antes de liberar una patada izquierda que conquistó el portero de Barcelona, ​​Wojciech Szczesny, para igualar 1-1.

En la segunda mitad, los dos equipos se atacaron. Barcelona casi regresó a Excel en el minuto 62 cuando el tiro libre envió a Lamine Yamal no estaba en el blanco.

Dos minutos después, Dani Olmo y Yamal nuevamente amenazaron, pero Achraf Hakimi bloqueó con éxito su disparo.

El PSG tampoco permaneció en silencio. Lee Kang In, que entró como sustituto, casi anotó en el minuto 83, pero su patada golpeó el poste de la portería.

El pico del drama ocurrió en el minuto 90. A través de un contraataque rápido, Achraf Hakimi lanzó una cruz horizontal que fue completada perfectamente por Goncalo Ramos.

Esta victoria 2-1 muestra la fuerte mentalidad de PSG a pesar de aparecer con un escuadrón incompleto. Mientras que el Barcelona debe lamentar la oportunidad desperdiciada y las debilidades en los minutos finales que dan pérdida de puntos en casa.

Composición del jugador

Barcelona: Szczesny; Gerard Martin; De Jong, Pedrius; Lámina Yamal, OLM, Rashford; Ferran Towers.

PSG: Chevalier; Y él vive, Zbarass, Pams; Joo Nives, Vitinha, Ruiz; Bendecido,

(Hormiga)