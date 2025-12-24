El gol del jugador del Manchester United gana a Costa de Marfil, Camerún gana por poco

Marruecos, VIVA – Selección de Costa de Marfil y la selección nacional de Camerún consiguieron victorias ajustadas en su primer partido del Grupo F. Copa Africana de Naciones 2025 que tendrá lugar el miércoles hora local en Marruecos.

Costa de Marfil logró vencer a la Selección de Mozambique por 1-0 en el partido que se disputó en el Estadio de Marrakech, Ouahat Sidi Brahim. El único gol de Les Éléphants lo marcó un jugador manchester unido, Amad Dialloen el minuto 49.

Este gol determinó la victoria de Costa de Marfil y le aseguró los tres primeros puntos de la fase de grupos. Este resultado sitúa a Costa de Marfil en el segundo lugar de la clasificación del Grupo F, mientras que Mozambique tuvo que conformarse con el cuarto puesto tras perder.

Mientras tanto, Camerún también logró una importante victoria ante la Selección de Gabón en otro partido del Grupo F. Jugando en el estadio de Adrar, Agadir, Camerún ganó por poco 1-0 gracias al rápido gol de Etta Eyong después de sólo seis minutos de partido.

Esta victoria dejó a Camerún liderando la clasificación del Grupo F con tres puntos en un partido. Camerún está por delante por diferencia de goles sobre Costa de Marfil, ambos con tres puntos. Por otro lado, Gabón aún no ha sumado ningún punto y está al final de la clasificación junto con Mozambique.

Con este resultado, la competición en el Grupo F seguramente se volverá más reñida en los próximos partidos, teniendo en cuenta que todos los equipos todavía tienen la oportunidad de avanzar a la siguiente ronda.

A continuación se muestran los resultados completos del primer partido de la fase de grupos Copa Africana de Naciones 2025:

Marruecos 2-0 Comoras

Malí 1-1 Zambia

Sudáfrica 2-1 Angola

Egipto 2-1 Zimbabue

RD Congo 1-0 Benín

Inglés 3-0 Botsuana

Nigeria 2-1 Tanzania

Túnez 3-1 Uganda

Burkina Faso 2-1 Guinea Ecuatorial

Argelia 3-0 Sudán

Costa de Marfil 1-0 Mozambique

Camerún 1-0 Gabón