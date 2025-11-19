El gol de Rizky Ridho fue ridiculizado por los medios británicos, considerados indignos del Premio Puskas: ¡Aburrido!

Jacarta – Gol espectacular Rizky Ridho quienes están entre los nominados Premio Puskas 2025 aparentemente no recibió una respuesta positiva por parte del medio de fútbol británico Planet Football.

En su reseña, el gol lejano del capitán persia De hecho, Yakarta ocupó el décimo lugar entre un total de 11 candidatos, con valoraciones mordaces.

Planet Football consideró este gol completamente indigno de un ganador. Piensan que este tipo de gol ocurre con demasiada frecuencia en las competiciones de fútbol modernas.

«Sí, genial. ¿Pero es este uno de los 11 mejores goles del año? ¿En serio?» ellos escribieron.

«Digamos que estamos mimados, pero nos hemos vuelto algo inmunes a los tiros lejanos que engañan al portero que ha sido descuidado. Aburrido», añadió sarcásticamente el medio.

Rizky Ridho, defensa del Persija Yakarta

Ese comentario preparó el gol del defensor. Selección Nacional de Indonesia Se considera que no tiene ningún valor especial a pesar de que ha logrado irrumpir en prestigiosas competiciones de talla mundial.

A diferencia de la valoración de Ridho, los medios de comunicación glorificaron el gol de Carlos Orrantia del Atlas. Este objetivo se sitúa como el candidato más fuerte para ganar el Premio Puskas 2025.

«El objetivo de Orrantia fue probablemente el más cercano que hemos visto en 30 años», escribieron.

También destacan los detalles técnicos que hacen que el gol de Orrantia sea considerado extraordinario.

«Un poco más mesurado y sin terquedad e insensibilidad, pero la habilidad menos abierta de driblar el balón antes de patearlo a la portería es algo hermoso».